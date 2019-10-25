Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken maçın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 2. raundunu, iyi mücadele eden İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı.
Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.
Şampiyona 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.
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