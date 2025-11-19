İrfan Can Kahveci: Şimdi sıra Fenerbahçe'deki durumumda!

A Milli Takım'ın İspanya ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'deki durumu ile ilgili de konuştu.

"KULÜBÜMDE BİR SINAVIM OLACAK"

Fenerbahçe'deki durumunu değerlendiren İrfan Can Kahveci "Play-Off için Mart'ta sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonra kulübümde bir sınavım olacak. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maç öncesi konuşmasında benim için güzel şeyler söyledi, ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır. Rolüm ne olursa olsun, saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünürüm. Her zaman böyle olacağım. İnşallah süreç uzamaz. Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ YENEBİLİRİZ"

"Elemelerde hangi takım gelsin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can Kahveci "Elemelerde herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası'na gideceğiz." dedi.

"MONTELLA, BANA DEDİ Kİ..."

İrfan Can Kahveci ayrıca "Vincenzo Montella ile konuştuk, bana verilen ekstra çalışmaları yaptım. Kampa gelmeden hocamız 'Karakterin, futbolculuğun ve katkılarından dolayı seni çağıracağım. Antrenmanlarda durumuna bakacağım' demişti. Ne kadar hazır olduğumu gösterdim. Dünyanın en iyi takımlarına karşı bana şans verdi, ona teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.