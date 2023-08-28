Irina Shayk eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatilde
Geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan Tom Brady ile görülen Irina Shayk, şimdilerde ise eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatil yapıyor. Bir ara kayalıklara tırmanan Shayk, üstsüz poz verdi
2019'da Bradley Cooper ile birlikteliğini sonlandıran Irina Shayk, ardından meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Brady ile birlikteliğini önce reddeden ancak daha sonra ünlü aktöre ilgisini itiraf ettiği konuşulan Shayk, bu kez eski eşiyle tatile çıktı.
ÜSTSÜZ POZ VERDİ
Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea De Seine adında kızı bulunan Irina Shayk, bir ara deniz kıyısındaki kayalıklara tırmandı. Üstsüz objektif karşısına geçen Irina Shayk'ın iddialı pozlarının Cooper tarafından çekilip, çekilmediği ise merak konusu oldu.
Irina Shayk, eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper’ın da bir fotoğrafına profilinde yer verdi.
KUMDAN KALP İÇİNDE POZ VERMİŞTİ
Irina Shayk ile Bradley Cooper, geçtiğimiz yıl da birlikte tatile çıkmıştı. Irina Shayk ile Bradley Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz oldukça konuşulmuştu.
'İHANET' İDDİALARI AYRILIK GETİRMİŞTİ
Öte yandan 2015-2019 yılları arasında ilişki yaşayan Shayk ile Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti. 'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
"ROL KESİYORDUK"
Bradley Cooper, film sonrası Gaga ile çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşmuştu. Ünlü aktör, "Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi çıkarmaya çalıştık" açıklamasını yapmıştı.
"İNSANLARIN İNANMASINI İSTEMİŞTİK"
Lady Gaga ise Oscar ödül törenindeki yakınlaşmalarının sadece rol gereği olduğunu itiraf etmişti. İkilinin, aralarındaki duygusal yakınlığın insanların aklında soru işareti bırakmasını planladığı öğrenilmişti.
Gaga, konuyla ilgili, "İnsanların birbirimize aşık olduğumuza inanmasını istemiştik" demişti.
Fotoğraflar: Reuters, AP, Instagram