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        Haberler Magazin Irina Shayk, farklı büstiyeri ile dikkat çekti - Magazin haberleri

        Irina Shayk, farklı büstiyeri ile dikkat çekti

        Rus model Irina Shayk, sosyal medya hesabında paylaştığı sıra dışı siyah büstiyerli pozlarıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:15
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        Farklı büstiyeri ile dikkat çekti
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        28 Şubat'ta başlayan ve 8 Mart'ta sonlanacak olan Rio Karnavalı'nda dünyaca ünlü model Irina Shayk da katıldı.

        Rio de Janeiro kentinde düzenlenen karnaval için Brezilya'da bulunan Irina Shayk, sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlarda bulundu.

        Rus modelin, yaptığı o paylaşımlarda siyah büstiyeriyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

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        Irina Shayk'ın bu paylaşımları sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına yol açtı; kimileri beğenirken, kimileri ise gereksiz ve dikkat çekmeye yönelik buldu.

        Fotoğraflar: Instagram

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