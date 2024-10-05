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        Haberler Dünya İrlanda, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'de görev yapan birliklerini çekmesi talebini reddetti | Dış Haberler

        İrlanda, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'de görev yapan birliklerini çekmesi talebini reddetti

        İrlanda, İsrail'in, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini geri çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 00:24 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:24
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        İsrail'in talebine İrlanda'dan ret
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        "The Irish Times" gazetesinin İrlandalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, İrlanda ve UNIFIL'den Lübnan sınır karakolundaki barış güçlerini çekmeleri talebinde bulundu.

        İrlandalı kaynaklar, bu talebin reddedildiğini ve İsrail'e birliklerin yerinde kalacağının söylendiğini aktardı.

        Ayrıca kaynaklar, talebin Lübnan'daki UNIFIL karargahına ve aralarında İrlanda'nın da bulunduğu UNIFIL'e askeri katkı sağlayan ülkelere yapıldığını belirtti.

        Haberde, barış güçlerinin sınırdan çekilmesi yönündeki uyarının, İsrail'in sınır boyunca geniş çaplı saldırı başlatması ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.

        Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat'ta bir İrlanda karakolu bulunuyor.

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        BMGK'NIN 1701 SAYILI KARARI

        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

        Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

        2011 KİŞİ ÖLDÜ

        Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 153 hava saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde hazırlanan 931 barınma merkezlerinde yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 172 bin 100 kişiye yükseldiği aktarıldı.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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