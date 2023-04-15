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İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

ABD Başkanı Joe Biden, Belfast Anlaşması'nın 25'inci yıldönümü dolayısıyla Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Biden duygusal anlar yaşadı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda'da 1998 yılında mezhepsel ve ayrılıkçı çatışmaları son erdiren Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25. yıldönümü dolayısıyla Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Biden, Ata toprağı İrlanda ziyareti sırasında dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford Kalesini de ziyaret etti.
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Biden, ziyaretinin son gününde Katolikler için sembolik bir öneme sahip olan Knock Mabedi'ne gitti.
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Biden'a Knock'taki Katolik mabedini gezdiren Rahip Richard Gibbons, ABD Başkanı'nın kilisede oğlu Beau'nun son ayinini gerçekleştiren rahiple tesadüfen karşılaştıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Rahip Gibbons, Başkan gelene kadar meslektaşlarından biri olan eski ABD Ordusu papazı Peder Frank O'Grady'nin ayini gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi.
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Gibbons BBC'ye verdiği demeçte, "Tesadüfe bakın ki, ABD'de oğluna son ayini gerçekleştiren kişi burada çalışıyor. Başkan Biden hemen onunla görüşmek istedi, gidip onu bulması için bir gizli servis ajanı gönderdi. Ağlıyordu, bu onu gerçekten etkiledi ve sonra dua ettik, bir mum yaktık ve o da bir iki dakika özel dua etti" diye konuştu.
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Washington D.C.'deki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde çalışan İrlandalı rahip O'Grady ise Biden, oğlu Hunter ve Başkan'ın kız kardeşi Valerie ile yaptığı 10 dakikalık görüşmeyi 'hoş bir sohbet' olarak tanımladı.

    O'Grady İrlanda devlet kanalı RTE'ye verdiği demeçte "O beni gördüğüne çok sevindi, ben de onu gördüğüme çok sevindim. Bana kocaman sarıldı. Hunter da bana kocaman sarıldı. Yeniden bir araya gelmiş gibiydik. İnancı geçmişte o zor zamanlarda onu ayakta tuttu ve hala da tutuyor. Ona yaklaşan zorlukları olduğunu söyledim ve o da bildiğini söyledi" diye konuştu.
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Başkan'ın en büyük oğlu Beau Biden, 2015 yılında ABD'de beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 
  • İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı

    Biden, eski bir Delaware başsavcısı olan ve Amerikan siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülen oğlu Beau'nun kendisinin yerine başkan olması gerektiğini sık sık söylüyordu.

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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