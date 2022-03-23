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Irmağa düşen yaralı karacayı omzunda taşıdı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kepçe operatörü Yener Soylu, düştüğü ırmakta mahsur kalan yaralı karacayı kurtarıp, omzunda yola kadar taşıdı. Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen karaca, tedavi için veterinere götürüldü

Irmağa düşen yaralı karacayı omzunda taşıdı
DHA

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, Melet Irmağı’na düştü.

DHA'nın haberine göre suyun içerisinde çırpınan karacayı gören kepçe operatörü Yener Soylu ile arkadaşı Umut Gümüş, araçlarını durdurarak ırmak kenarına indi.

Çevredeki köpekleri uzaklaştıran Soylu, daha sonra karacayı kurtarmak için suya girdi.

Soylu, ayağı taşa sıkışan ve yürüme zorluğu çeken karacayı kurtarıp, omzunda yola kadar taşıdı.

Çalıştığı iş yerine götürdüğü yaralı karacaya su ve yem veren Soylu, durumu Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelip, teslim alınan ve vücudunda saçma izleri de olduğu tespit edilen karaca, tedavisi için veterinere götürüldü.

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