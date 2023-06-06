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Irmak Ünal'ın acı günü

Oyuncu Irmak Ünal'ın üvey babası Erol Tarhan hayatını kaybetti

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  • Irmak Ünal'ın acı günü: Üvey babası Erol Tarhan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın üvey babası Erol Tarhan vefat etti. Irmak Ünal acı haberin ardından duygusal bir yazı kaleme aldı.
  • Irmak Ünal'ın acı günü: Üvey babası Erol Tarhan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Irmak Ünal şu ifadeleri kullandı: Size iyi bir üvey baba olmanın değerinden bahsetmek istiyorum. Saatler önce, 3 yaşımdan beri hayatımda olan, çok sevdiğim üvey babamı kaybettiğimi öğrendim. Neler hissettim bir bilseniz… bilin de istiyorum. Çünkü örnek olmalı bizim ilişkimiz. Kan bağının ötesinde bir bağ ve sevgi. Sevginin değeri… Bir üvey babanın bir çocuğun hayatına bu kadar güzel bir dokunuş yapmış olması üvey babalığın değerini hatırlatmalı herkese…
  • Irmak Ünal'ın acı günü: Üvey babası Erol Tarhan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Onun kadar hayata bağlı ve pozitif bir insan görmedim ve bana verdiği en önemli derslerden biri hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer, çok güzel bir yolculuk olduğudur. Belki de bu yüzden asil bir savaşçı gibi gücünün son damlasına kadar tutundu bu hayata. Ama yorgun bedeni bu sabah yeni bir aleme gitmeyi kabullendi ve en çok sevdiği bizlere veda etti.

    Çok iyi bir üvey babam vardı benim… Hep sevgiyle, saygıyla baktı gözlerime… En büyük hayranımdı tiyatro da en güzel kıyafetlerini giyer ilk sırada beni izlerdi, zevkle takdirle... Başarılarımı da , başarısızlıklarımı da en güzel şekilde kabullenip bana destek oldu. Annemi çok ama çok sevdi ve bana sevgi ile ilgili, kadın erkek ilişkisi ile ilgili çok güzel nasihatlarda bulundu. Çocuklarıma olan aşkı zaten dillere destandı. İki doğumumda da Miami'de yanı başımdaydı, gözleri yaşlı bebeklerimi ilk kucağına alanlardan biri yine Erol Baba idi. En yaramaz yaşlarımı da çekti, ergenliğimin doruklarında en huysuz halime de katlandı… En güzel yerleri de gezdik, en sıkıntılı günleri de paylaştık ama bir şey hiç değişmedi. O benden hiç vazgeçmedi.
  • Irmak Ünal'ın acı günü: Üvey babası Erol Tarhan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Sizin olmayan bir çocuğu sevmek, onunla gülmek, onunla ağlamak… Onunla iyi kötü günde bu hayat yolculuğunu paylaşmak ne kıymetli bir bilseniz.
    Herkesin önünde ona teşekkür etmek istiyorum. En yalnız hissedeceğim günlerimde saatlerce telefonda benim ağlamalarımı dinlemiş, beni sakinleştirmiştir.
  • Irmak Ünal'ın acı günü: Üvey babası Erol Tarhan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Sevgi dolu ve anlayışlı bir eş olduğu için huzurlu bir evde büyüme şansına sahip olmamın sebebi de Erol Tarhan'dır. Kavga gürültü olmadan kendi içimizde çözdük hep meseleleri. Güzel bir aileyiz biz. Ve seni hep özleyeceğiz ama yaşatacağız da… Dünya görüşün, hayat dersi hikayelerin ve kahkahalarınla….

    'Ölüm var madem, yemeli Badem' Erol Tarhan"

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