Onun kadar hayata bağlı ve pozitif bir insan görmedim ve bana verdiği en önemli derslerden biri hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer, çok güzel bir yolculuk olduğudur. Belki de bu yüzden asil bir savaşçı gibi gücünün son damlasına kadar tutundu bu hayata. Ama yorgun bedeni bu sabah yeni bir aleme gitmeyi kabullendi ve en çok sevdiği bizlere veda etti.



Çok iyi bir üvey babam vardı benim… Hep sevgiyle, saygıyla baktı gözlerime… En büyük hayranımdı tiyatro da en güzel kıyafetlerini giyer ilk sırada beni izlerdi, zevkle takdirle... Başarılarımı da , başarısızlıklarımı da en güzel şekilde kabullenip bana destek oldu. Annemi çok ama çok sevdi ve bana sevgi ile ilgili, kadın erkek ilişkisi ile ilgili çok güzel nasihatlarda bulundu. Çocuklarıma olan aşkı zaten dillere destandı. İki doğumumda da Miami'de yanı başımdaydı, gözleri yaşlı bebeklerimi ilk kucağına alanlardan biri yine Erol Baba idi. En yaramaz yaşlarımı da çekti, ergenliğimin doruklarında en huysuz halime de katlandı… En güzel yerleri de gezdik, en sıkıntılı günleri de paylaştık ama bir şey hiç değişmedi. O benden hiç vazgeçmedi.