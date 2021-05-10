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HaberlerGündem3. Sayfaİş adamına eşinden suçlama: Villamı tahrip etti - Haberler
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İş adamına eşinden yeni suçlama: Mahkemenin bana tahsis ettiği villayı kullanılamaz hale getirdi

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. İş adamı Tuncay Ç.'nin boşanma aşamasındaki eşi Jale Ç.'ye mahkeme kararıyla tahsis edilen Büyükçekmece'deki villa iddiaya göre kullanılmaz hale getirildi. Elektrik kablolarının ve suyun kesildiğini, ısıtma sisteminin kullanılmaz hale getirildiği öne süren ve eşini suçlayan Jale Ç.,"150 bin TL gibi bir masraf var. Ekonomik gücüm yok. Ben sadece 2 bin TL emekli maaşı alıyorum ve kızımla birlikte geçinmeye çalışıyorum" dedi. Jale Ç., iş adamı eşinin kendisine akıl sağlığının olmadığı yönünde rapor aldırmaya çalıştığını da iddia etti

İş adamına eşinden suçlama: Villamı tahrip etti - Haberler
DHA

Türkiye'de ünlü bir elektronik şirketinin sahibi olan iş adamı Tuncay Ç.'ye geçen yıl Temmuz ayında 32 yıllık eşi Jale Ç. boşanma davası açtı.

DHA'nın haberine göre, boşanma davası sürerken, mahkeme müşterek evin Jale Ç. ve kızına tahsis edilmesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından tahsis edilen villa iddiaya göre Tuncay Ç. tarafından 4 saat içerisinde tamamen boşaltıldı. Elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma sistemlerinin eşi tarafından tamamen kullanılmaz hale getirildiğini öne süren Jale Ç. yaşadıklarını anlattı.

"BİZE TAHSİS EDİLEN EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ, AYNI GÜN BAŞKA BİR VİLLA SATIN ALDI"

Jale Ç., "Kendisine zina davası açtım. Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde davamız devam ediyor. Mahkemede kızım ve benim oturmam için ev tahsis kararı çıktı. Fakat ev tahsis kararı çıktıktan sonra eve geldiğimizde evde hiçbir şey kalmamıştı. Ne yatak, ne yorgan, ne yastık. Tek bir çatal dahi yoktu. Tahsis kararının hemen sonrasında Tuncay Ç. ve ailesi evi boşalttı. Aynı gün içerisinde yine aynı siteden çok yakın bir villayı 6 milyon dolara yanında çalışan işçisinin eşi adına satın aldı. Ben de kızım da aşırı derecede mağduruz. Bizim özel eşyalarımızı, kıyafetlerimizi her şeyimizi tamamen boşalttılar. Büyükçekmece savcısı özel eşyalarımızı almamız için bize izin çıkarttı, fakat biz hiçbir eşyamızı alamadık. Tuncay Ç. ve babası tarafından ölümle tehdit edildik. Giderken elektrik kablolarını kesmişler, elektrikçi çağırdık. Sadece elektrikleri bağlamak için 35 bin TL istendi bizden. Çünkü bin 500 metrekarelik bir villa burası, suyu da kesmişler bunların bağlanması gerekiyor. Evde korkunç bir masraf var. Duvarlar kırık, mobilyalar yok, fırın ve buzdolabı kırılarak çıkartılmış, camlar kırık. Pencereleri kırmışlar kapanmıyor, onlar için sadece pencereci 35 bin TL istedi. Yani, 150 bin TL gibi bir masraf var, eşyalar hariç. Ekonomik gücüm yok, ben sadece 2 bin TL emekli maaşı alıyorum ve kızımla birlikte geçinmeye çalışıyorum. Tuncay Ç.'nin yaptırma gücü var" dedi.

"BANA DELİ RAPORU ALDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Tuncay Ç.'nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne süren Jale Ç. "Maddi ve manevi hem bana hem de kızına elinden gelen her kötülüğü yapıyor. Şu anda bana deli raporu aldırmaya çalışıyor, ben hiçbir ilacı kullanmıyorum, hiçbir çekincem de yok, istediği yere gidebiliriz. Fakat kendisi benim akrabalarımı, arkadaşlarımı ve dostlarımı arayıp Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2 doktor ayarladığını ve bunların 50 bin dolar aldığını, bana deli raporu çıkaracağını söylüyor" diye konuştu.

"ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM, LÜTFEN BİZİ KORUYUN"

Jale Ç. öyle devam etti: "Bunları yanındaki Bangkoklu aşçısı bize fotoğraflarla ve mesajlarla devamlı bildirmekte. Neden bunları bize bildiriyor bilemiyorum ama Tuncay bizim zor durumunda olduğumuzu bildiği için nispet olsun, hava olsun diye yaptırıyor olabilir. Tuncay Ç.'nin metresi bana özel cep telefonundan kurşun resimleri atıyor, bana para teklif ediyor ve beni ölümle tehdit ediyor. Kızımı ve beni kötü yola sürükleyeceğini söylüyor. Artık öldürülmekten gerçekten korkuyorum, lütfen bizi koruyun. En son artık iş deli raporuna kaldı, benim deli olduğumu savunuyor, ben deli değilim, gayet akıllıyım. Bütün hakkımı savunmak için her yere müracaat edeceğim."

"KARA PARA DOSYASI İLE İLGİLİ BEYAN DİLEKÇESİ SUNDUK"

Jale Ç.'nin avukatı Mehmet Candan, "Müvekkilimin haklarını sonuna kadar aramaya devam ediyoruz. Boşanma davası devam etmekte, en son boşanma davasında beyan dilekçemizi sunduk. Bu beyan dilekçesi kapsamında Tuncay Ç.'nin müvekkilimin verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz kara para dosyası ile ilgili beyanattır. Müvekkilimin talebi doğrultusunda ilgili kurumlara, savcılıklara da bildirim yapacağız" dedi.

KIZI DA DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan iş adamına kızı da dava açmıştı. Tıp Fakültesi öğrencisi Sude Ç. (18),boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için 'eğitim masrafını' karşılamadığını öne sürdüğü iş adamı babası Tuncay Ç.'ye dava açmıştı. Sude Ç. "Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım, babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Doktor olup ülkeme faydalı bir genç olmak istiyorum. Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum" demişti. İş adamı baba ise, kızının iddialarına cevap vermemişti.

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