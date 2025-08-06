İş Bankası'ndan ilk 6 ayda 29,8 milyar TL düzeyinde kâr

Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 2 trilyon TL'ye, gayrinakdi kredi hacmi 741,2 milyar TL'ye ulaşan Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2,8 trilyon TL oldu. Sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,4 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat kredilerinde özel bankalar arasında lider

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, finansal sonuçlara dair değerlendirmesinde "Ülke ekonomisine olan desteğimizi, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin finansmanında yüzde 22 nakdi kredi ve yüzde 23 gayrinakdi kredi sektör payı ile bu dönemde de güçlendirdik. İhracat kredilerinde de özel bankalar arasındaki lider konumumuzu sürdürüyoruz. Bu alandaki pazar payımız yüzde 28,2 düzeyinde" dedi.

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İş Bankası'nın kurulduğu günden bu yana, tasarruf sahiplerinin nezdinde güvenle özdeşleşmiş bir kurum olduğunu ifade eden Aran, toplam mevduat hacminin Haziran 2025 döneminde 2,6 trilyon TL olarak gerçekleştiğini, TP mevduat hacminin ise 2024 yıl sonuna göre yüzde 20,7 oranında artarak 1,5 trilyon TL'ye yükseldiğini belirtti.

"Türkiye'de blokzincir teknolojisi kullanarak dijital tahvil ihraç eden ilk banka"

Yurt dışı finansman imkânlarını aktif olarak kullanmaya devam ettiklerini aktaran Aran sözlerini şöyle sürdürdü: "Haziran ayında 751 milyon ABD doları ve 513,5 milyon Euro tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ettik. Finansal piyasa enstrümanlarını çeşitlendirmede öncü rol oynuyoruz. Türkiye'de blokzincir teknolojisi kullanarak dijital tahvil ihraç eden ilk banka olduk. Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) yatırımcısı olduğu 100 milyon ABD doları tutarındaki dijital tahvilin ihracıyla sağladığımız kaynağı, deprem felaketlerinden etkilenen illerdeki kişilerin, çiftçilerin, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacağız."