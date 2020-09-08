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Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

Bankanın, bu kredi ile Covid-19 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edeceği belirtildi

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, “Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak desteklemeye devam ediyoruz. Bu amaca önemli bir katkı sağlayacak olan söz konusu yeni kaynakla, EBRD ile uzun yıllardır var olan iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.