İş Bankası çalışma saatleri, banka müşterileri tarafından araştılmaya devam ediyor. Genellikle resmi tatillerde ve hafta sonlarında kapalı olan İş Bankası, mesai saatleri içerisinde 8 saat hizmet vermektedir. Peki, "İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?" İşte İş Bankası çalışma saatlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

İş Bankası Çalışma Saatleri 2025

İş Bankası tüm şubelerinde belirli saat aralıklarında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri ülkemizin 81 ilinde de aynıdır. İş Bankası güncel çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Pazartesi: 09.00-17.00

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Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

İş Bankası Mesai Saatleri

Günümüzde her ne kadar mobil ve internet bankacılığı alanında gelişmeler olsa da müşterilerin bir kısmı işlemlerini şube üzerinden yaptırmayı tercih etmektedir. İş Bankası şubelerinde mobil bankacılıkta olduğu gibi 7 gün 24 saat işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple banka açılış ve kapanış saatleri müşteriler için önemlidir. İş Bankası ise hafta içi her gün mesaiye 09.00’da başlayıp 17.00’de son vermektedir. Hafta sonu cumartesi ve Pazar günleri İş Bankası kapalıdır.