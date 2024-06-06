Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.412,24 %0,59
        DOLAR 32,2467 %-0,04
        EURO 35,1818 %0,30
        GRAM ALTIN 2.447,92 %0,33
        FAİZ 41,79 %-0,26
        GÜMÜŞ GRAM 31,43 %1,02
        BITCOIN 70.967,00 %-0,35
        GBP/TRY 41,3170 %0,08
        EUR/USD 1,0878 %0,08
        BRENT 78,47 %0,04
        ÇEYREK ALTIN 4.001,84 %0,32
        Haberler Ekonomi Para İş Bankası'ndan ticari müşterilerine 'Tek Limit' - Para Haberleri

        İş Bankası'ndan ticari müşterilerine 'Tek Limit'

        İş Bankası yeni ürünü 'Tek Limit' ile ticari müşterilerine tek bir limit üzerinden farklı kredi türlerine başvurma imkanı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası'ndan ticari müşterilerine 'Tek Limit'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Tek Limit ile hem gerçek kişi tacir hem de tüzel müşterilerine tek bir ticari kredi limiti tanımlayarak ihtiyaçları olan ticari kredi kartı, taksitli ek hesap, işletme kredileri gibi farklı kredi türlerinde kullanım yapabilme imkanı sunuyor.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre ihtiyaç anında kullanıma hazır limit olması ticari müşterilerin kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamasına yardımcı oluyor. Tek Limit’e İş Bankası şubelerinden başvurulabiliyor.

        "ÖNEMLİ BİR ESNEKLİK SAĞLIYOR"

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ticari hayatın yoğun temposu içerisinde KOBİ’lerin ve işletmelerin finansal enstrümanlara hızlı erişimi ve gerek duydukları zaman finansman olanaklarından yararlanabilmesinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

        “KOBİ ve işletmeler, ticari hayat döngüsünde, farklı finansman çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Her bir finansman çözümüne ayrı ayrı başvurmak yerine tanımlı tek bir ticari kredi limiti üzerinden ihtiyacın belirlenerek limitin istenilen kredi türünde kullanılması, KOBİ ve işletmelere önemli bir esneklik sağlıyor. Ayrıca her zaman kullanıma hazır bir ticari kredi limiti olduğunu bilmek, müşterilerimize ticarette atacakları adımlar için güç veriyor. “Geleceğin Bankası” vizyonumuz doğrultusunda tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olmanın ötesinde; onların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunan ürün ve hizmetlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması