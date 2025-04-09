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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası'ndan yeni açıklama - Para Haberleri

        İş Bankası'ndan yeni açıklama

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran son dönemde Banka ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Belirli bir dünya görüşüne sahip insanları, grupları finanse ettiğimiz, kültür ve sanat faaliyetlerimizle ve reklam benzeri yollarla çeşitli yerlere kaynak sağladığımız gibi bilinçli söylemlerle suni bir algı oluşturmaya çalışan ve Bankamızı, Bankamızın itibar ve şöhretini hedef haline getirenlerle ilgili derhal suç duyurusunda bulunduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:04
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        İş Bankası'ndan yeni açıklama
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        İş Bankası son günlerde Bankayla ilgili ortaya atılan iddiaların artarak devam etmesi nedeniyle yeni bir açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran yaptığı açıklamada, İş Bankası ile ilgili çeşitli olumsuz söylemlerle son dönemde Bankayı gündeme getirmeye yönelik yayınların Bankacılık Kanunu'na göre açıkça suç teşkil ettiğini belirterek şöyle dedi: “Bu tür asılsız yayınların ekonomi üzerinden tüm kesimlere vereceği zarar ortadayken, gerçeğe aykırı iddialar üzerinden yapay bir kriz yaratmak uğruna İş Bankası gibi neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir kurumun fütursuzca gündeme getirilmesini kabul etmemiz, buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Belirli bir dünya görüşüne sahip insanları, grupları finanse ettiğimiz, kültür ve sanat faaliyetlerimizle ve reklam benzeri yollarla çeşitli yerlere kaynak sağladığımız gibi bilinçli söylemlerle suni bir algı oluşturmaya çalışan ve Bankamızı, Bankamızın itibar ve şöhretini hedef haline getirenlerle ilgili derhal suç duyurusunda bulunduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz”.

        "İŞ BANKASI TİTİZLİKLE KORUNMALI"

        İş Bankası'ndan iddialara yanıt
        İş Bankası'ndan iddialara yanıt

        28 MART'TA DA KURUCU İNTİFA SENETLERİYLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

        İş Bankası son dönemde sık sık çeşitli iddiaların hedefinde yer alıyor. Banka, 28 Mart'ta da kurucu intifa senetleri üzerinden Atatürk'ün vasiyetnamesinin ihlal edildiği ve vasiyet yararlanıcısı olan kurumların bilerek zarara uğratıldığı yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal medya mecralarında son dönemde Bankamız itibar ve şöhretine kasteden, yatırımcıların karar ve davranışlarını etkilemeye yönelik spekülatif, aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında da suç teşkil eden gerçek dışı beyan ve iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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