Ülkemiz bu hastalıkla mücadele de birçok önlem almıştır ve almaya da devam etmektedir. Bu önlemlerin amacı bu süreci daha kısa sürede atlatmak ve hastalığı yaymamaktır. Bunun için iş bankası da çalışma saatlerini değiştirmiştir. İş bankasının bundan sonraki çalıma saati 12:00-17:00 arasındadır. Bu saatler dışında iş bankasından hiçbir işlem yapamayacaksınız. Aynı zamanda internet üzerinden bazı işlemlerinizi bakaya gelmeden de halledebileceksiniz.

İş bankası hafta sonu açık mı?

İş bakası cumartesi ve pazar açık değildir.

İş bankası dini bayramlarda ve resmi tatillerde açık mı?

Bu konu çok araştırılan ve merak edilen bir konudur. İş bankası dini bayramlarda ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.