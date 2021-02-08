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Türkiye İş Bankası, 2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019'a göre yüzde 26.9 oranında artırarak 593.9 milyar TL’ye yükselttiğini bildirdi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "2020 yılı, pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yılsonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485.1 milyar TL’ye ulaştı" dedi.

2020 yılsonu itibarıyla toplam mevduat hacmi 368.9 milyar TL’ye ulaşan bankanın ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payının yüzde 62.1 seviyesinde oluştuğu kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Mayıs ve Kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1.6 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Banka, yıl içerisinde ayrıca 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç ettiğini duyurdu. Bu ihracın 2018 yılının Şubat ayından bu yana Türk bankaları tarafından yurtdışından gerçekleştirilen, katkı sermaye niteliğindeki ilk piyasa işlemi olduğu bilgisine de açıklamada yer verildi.

İş Bankası’nın dijital müşteri sayısının da 2020 sonunda 9.2 milyona yükselirken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı da yüzde 96 olarak açıklandı.

Öte yandan bankanın yılsonu itibarıyla 6.8 milyar TL düzeyinde net kâr elde ettiği, dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranının yüzde 18.7 seviyesinde gerçekleştiği ve özkaynak büyüklüğünün ise 67.8 milyar TL düzeyinde oluştuğu açıklandı.