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Başarısızlık Zirvesi düzenledi

İş dünyasının temsilcileri, İstanbul Gençlik Platformu'nun düzenlediği “Başarısızlık Zirvesi”nde, kendi hayatlarından örnekler paylaştı. 239 farklı okuldan 6 bin kişinin katıldığı zirvede konuşmacılar, kendi hayatlarındaki başarısızlıkları anlatarak gençleri daha girişimci olmaya davet etti

13.10.2018 - 14:00 | Güncelleme:  

İstanbul Gençlik Platformu, iş dünyasının temsilcilerini düzenlediği “Başarısızlık Zirvesi”nde bir araya getirdi. 239 farklı okuldan 6 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen zirvede konuşmacılar, lise ve üniversite çağındaki gençlere kendi hayatlarındaki başarısızlıkları anlatarak gençleri daha cesur ve girişimci olmaya davet etti. Platformun kurucusu Doğa Can Coşar, 20 bini aşkın gencin hayatına dokunduklarını söyledi.

'ÇALIŞMAYA ERKEN YAŞTA BAŞLAYIN'

Etkinlikte konuşan Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, gençlere erken yaşta çalışmaya başlamalarını tavsiye etti. Farklı alanlarda da olsa çalışma hayatında edinilen tecrübelerin önemine dikkat çeken Öncel, gençlere yabancı dil öğrenmenin iş hayatına katkısından bahsetti.

'MÜKEMMEL İYİNİN DÜŞMANIDIR'

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, bankacılık mesleğini nasıl seçtiğini ve üniversite eğitime başlamadan önce para kazanmak için girdiği pazarlama şirketindeki başarısızlık öyküsünü katılımcılarla paylaştı. “Mükemmel, iyinin düşmanıdır” diyen Aclan Acar, 45 yıllık çalışma hayatı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

'NE YAPMAK İSTEMEDİĞİNİZİ BİLİN'

Doktor olmakla ilgili hiçbir hayali yokken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni seçtiğini, ilk yılında pişmanlık duyup Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi almaya başladığını ve sonra mimar olmak istemediğini anlayıp tıp eğitimine geri döndüğünü söyleyen Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, mezun olduğunda da doktor olmak istemediğine karar verdiğini anlattı. Taşpolatoğlu, “Ne yapmak istemediğinizi bilmek, en az ne yapmak istediğinizi bilmek kadar önemli” tavsiyesinde bulundu.

'EN BÜYÜK BAŞARISIZLIK KÖTÜ İNSAN OLMAKTIR'

TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazandıktan sonra yaşadıklarından çıkardığı dersleri gençlerle paylaştı. Doktora sınavını nasıl kaybettiğini ve kaybetmesinin kendisi için neden iyi olduğunu açıklayan Erdem, “Bazen olmaması gerekiyordur ve olmaz. Hiçbir başarısızlık için benim gibi kafanızı duvarlara vurmayın. Hayattaki en büyük başarısızlık kötü insan olmaktır” dedi.

'HAYALLERİNİZ İLE İLGİLİ SÖYLENENLERE ALDIRMAYIN'

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, gençlere “Kimsenin sizin hayallerinizle ilgili ne dediğine bakmayın” tavsiyesinde bulundu. Saran katılımcılarla hayallerinden vazgeçmenin eşiğine geldiği dönemde yaşadıklarını paylaştı.

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