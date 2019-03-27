İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Merkez Bankasının son dönemdeki adımlarını değerlendirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin geçen yıl ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü bir irade ile çok önemli kazanımları olan yeni bir mali disiplin ve dengelenme sürecine girdiğini söyledi.

Bu vesileyle iktisadi açıdan da son derece tutarlı adımların atılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklara rağmen ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu akılcı yaklaşım ve Merkez Bankasının yerinde müdahaleleriyle finansal istikrarı korumayı başardık. İş dünyası temsilcileri olarak, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, cari dengenin sağlanması ve buna bağlı olarak faiz oranlarının normalleşmesi konuları bizim de önceliğimiz.

Yeni yol haritamızla birlikte brüt rezervimizin çok daha güçlü bir noktaya ulaşmasını, önümüzdeki dönemin pozitif bir işareti olarak değerlendiriyoruz. Ekonominin tüm paydaşlarının ortak aklı ile Merkez Bankasının da uluslararası finans piyasalarına güven veren adımlarını sürdüreceğini görüyoruz. Türkiye ekonomisinin, güçlü duruşu ve akılcı para politikaları neticesinde başta Türk lirasının değerini koruyarak kısa vadede ortaya koyduğu pozitif tabloyu orta vadede sürdüreceğine inanıyoruz."

"PİYASALARDAKİ DİNAMİKLERİ YAVAŞLATMAMAK GEREK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de TCMB'nin ana görevinin fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonu belirli oranda tutmak olduğunu vurgulayarak, enflasyonun belirsizliği artırdığını, hem iş dünyasının hem de tüketicinin karar vermesini zorlaştırdığını söyledi.

Avdagiç, "Bu yüzden enflasyonla mücadele hepimizin ana gündemidir. Ancak bunu yaparken, piyasadaki dinamikleri yavaşlatmamak gerek. İç talebi kısacak, kredi kanallarını daraltacak politikalar ekonominin nabzını olumsuz etkiler. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü iç talep, üretimin önemli bir unsurudur. Bunun etkilenmesine izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Köklü bir yapısal reform gerçekleştirirken, sadece finansal politikaları önceleyen bir süreçten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sadece finansal politikaların ön planda olduğu dönemlerde ithalatın cazip hale geldiğini, bunun ise ara malı ve son ürün üreticisi birçok yerli firmanın devre dışı kalmasına yol açtığını unutmamalıyız. Hükümetimiz, son dönemde bu gidişatı tersine çeviren uygulamalara imza attı. Aynı tavrı kararlılıkla sürdürmesini bekliyoruz. Yine en büyük beklentimiz, her hal ve karda üretimi önceleyen politikaları ve reformları tüm yönleriyle devreye almasıdır."

Avdagiç, kurda geçmiş yıllara göre gelinen rekabetçi seviyenin avantajını gittikçe daha iyi hissettiklerini ifade ederek, "İthalatın azalması, bazı ham madde, ara mamul ve ürünlerde yeniden yerli üretimin tercih edilmeye başlanması sanayimiz için önemli bir değişimin habercisidir. Bunun geçici değil, kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. İş dünyamız, hiçbir zaman rehavete kapılmadan yerli üretimi tercih etmekten vazgeçmemelidir. Ben 2019'da cari açıkta çok daha makul seviyelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Hem de bunu bir zorunluluk sebebiyle değil, artık bilinçli bir tercihle yapacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

"ALINAN TEDBİRLERİN ETKİLERİ NİSAN VE MAYIS SONRASINDA MASAYA YATIRILABİLECEK"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Merkez Bankasının enflasyonu önceliklendirerek rezervlerini artırmaya yönelik tedbirlerini önemsediklerini vurgulayarak, "Dengeleme sürecinin ardından gelecek pozitif yönde rakamsal değerler sonrası Merkez Bankasının üretime yönelik yatırımların önünü açmak için gerekli kararlara imza atacağından şüphemiz yok." dedi.

İş insanları olarak reel piyasa ile birlikte orta vadeli trendleri yakından takip ettiklerini ve ekonominin temel makro dengeleri üzerine yerinde tedbirler alındığını belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TL mevduatına yönelik vergiler, döviz mevduatına yönelik uygulanan stopaj, konut, otomotiv, beyaz eşya, mobilyada ÖTV ve KDV indirimleri, tapu harçlarındaki indirimler, özellikle KOBİ'lere yönelik 70 milyar TL'lik finansman, esnaf desteği gibi birçok karara imza atıldı ve hayata geçirildi. Bu süreçte Merkez Bankası'nın iktisadi faaliyet cephesinde dengeleme sürecine katkı vermesi, sıkı para duruşunu devam ettirerek rezervlerini güçlü tutması adına adımlar atması, işin seyri noktasında yerinde kararlar olarak görülüyor. Bu süreçte dünyada ve Türkiye'de ekonomik anlamda yaşanan gelişmelerin, makroekonomik dengelere ne ölçüde yansıyacağını zaman içerisinde göreceğiz. Alınan tedbirlerin, istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık ve kur istikrarına olumlu ya da olumsuz etkilerinin ne olduğunu nisan ve mayıs ayı tabloları sonrasında masaya yatırılabileceği kanaati içerisindeyiz."

"ŞU AN DENGELENME SÜRECİNİN RAYINDA GİTTİĞİNİ BELİRTEBİLİRİZ"

Orhan Aydın, şu an dengelenme sürecinin rayında gittiğini belirtebileceklerini ifade ederek, "Dengeleme ve normalizasyon sürecinin kademe kademe artacağını ve 2019 yarısından itibaren olumlu tablolar sergileyeceğini belirtebiliriz." dedi.

Aydın, ASKON olarak Merkez Bankasının bağımsız yapısına son derece önem verdiklerini vurgulayarak, "Haziran ayı itibarıyla enflasyonda görülecek düşüşle birlikte dengeleme sürecinin ardından gelecek pozitif yönde rakamsal değerler sonrası Merkez Bankasının üretime yönelik yatırımların önünü açma yönünde kararlara imza atacağından da şüphemiz yoktur." ifadesini kullandı.



