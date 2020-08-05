Rahim Ak rak@cyh.com.tr

31 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yüzde 20'den yüzde 10'a indirilen ancak teknik nedenlerle esnaf ve işletmeler yerine işyeri sahiplerine yarayan işyeri kira stopajı düzenlemesi iş dünyasında tartışma yarattı. İş dünyası bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme bekliyor.

Vergi indirimi pandemi nedeniyle esnaf ve işletmelerin finansal yüklerini azaltmak için düşürülmüştü. İşyerleri tarafından yüzde 20 olarak ödenen vergi kesintisi yüzde 10'a indirilirken hem kiracı işletmeler ile işyerinin gayrimenkul sahibi arasında yapılan sözleşme türü hem de gayrimenkul sahiplerinin ödediği yıllık gelir vergisi nedeniyle indirim kimi zaman işletme sahibine kimi zaman gayrimenkul sahibine yarıyor.

BRÜT ANLAŞMALARDA NEREDEYSE BAŞABAŞ

İşyeri sahibi ile işletme arasında brüt anlaşma yapıldığı zaman işletme stopaj ödeyip geri kalan tutarı işyeri sahibine kira olarak gönderdiği için indirilen tutar işyeri sahibinin cebine gidiyor. Ancak işin bir de gelir vergisi tarafı var. Dükkan sahibi 2021'de bu yılki kira geliri üzerinden stopajı düştükten sonra kalan tutarı baz alarak yıllık gelir vergisini ödüyor. 2020 gelirleri için toplam gelir üzerinden 40 bin lira (istisna tutarı) düştükten sonra kalan tutar üzerinden vergi ödeniyor. Stopaj daha az olacağı için brüt anlaşmalarda işyeri sahibi daha az stopaj düşecek ve daha fazla yıllık gelir vergisi ödemiş olacak. 40 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edenler hariç işyeri sahipleri için düzenleme neredeyse başabaş bir durumu ifade ediyor. Devlet bugün vazgeçtiği vergiyi gelecek yıl ertelenmiş olarak tekrar almış oluyor. Ancak düzenleme amacına ulaşmamış oluyor.

İŞLETME KASASINDA KALANI İŞYERİ SAHİBİNDEN ALACAK

Net kira bedeli üzerinden yapılan anlaşmalarda ise işletme daha az vergi ödeyip geri kalan tutarı kasasında tutacak. Yani hedeflendiği gibi işyeri karlı çıkacak. Gelir vergisi açısından değerlendirildiğinde ise yine dükkan sahibi daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak. İşyeri sahibi net kira bedeli üzerinden yapılan sözleşmelerde daha zararlı çıkacak. Eğer yıllık kira geliri 40 bin liralık istisna tutarını aşmıyorsa brüt kira tutarından yapılan sözleşmelerde ise çok daha karlı çıkacak. Çünkü indirilen tutar direkt cebine kalacak. Diğer yandan sözleşmelerde bu durum belirtilmemişse indirimden yararlanmak isteyen kiracı ile gayrimenkul sahiplerinin karşı karşıya gelmesi de bekleniyor. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılması da iş dünyasının beklentisi.