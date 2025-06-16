İş Girişim'den Nebyan Doğal'a yatırım

Sürdürülebilir gıda ve doğal et alanında faaliyet gösteren Nebyan Doğal, 2020 yılında melek yatırımcılardan aldığı ilk yatırımın ardından, Türkiye İş Bankası’nın iştiraki olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan 2 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımla birlikte İş Girişim Sermayesi, Nebyan Doğal’ın çoğunluk hissedarı oldu.

Nazlı ve İbrahim Uyanık kardeşler tarafından 2014 yılında kurulan Nebyan Doğal, Karadeniz yaylalarında geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Karayaka koyunu ve doğal beslenen danalardan elde edilen, hiçbir katkı maddesi içermeyen et ürünlerini nihai tüketiciyle buluşturuyor.

Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Amasya’da toplamda 200 üreticiyle aktif olarak çalışan Nebyan Doğal, bugüne kadar 100 binden fazla tüketiciye ulaştı. Dört şehirde beş mağazası bulunan ve 2015’ten bu yana online satış kanalından da hizmet veren Nebyan Doğal, hayvanların doğumundan ürünlerin tüketiciye ulaşmasına kadar tüm zincirin kontrolünü sağlayan benzersiz bir iş modeline sahip. Şirket, tüketicilere kendi üretimi olan 250’nin üzerinde katkısız et ve şarküteri ürünü sunuyor.

REKLAM 16 ÜLKEYE İHRACAT Nebyan Doğal, sıfır atık ve ileri dönüşüm anlayışıyla hayata geçirdiği %100 doğal ve katkısız köpek ödül mamaları, çiğneme ürünleri markası Baffs Naturals ile sadece 3 yıl içinde 16 ülkeye ihracat yapan bir şirket haline geldi. İhracat yapılan ülkeler arasında ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Singapur, Yunanistan, Portekiz, İzlanda, Bulgaristan, Gürcistan, İzlanda, Bahreyn, Katar, KKTC yer alıyor. Nebyan Doğal Kurucu Ortağı Nazlı Uyanık Yıldız, İş Girişim Sermayesi yatırımıyla kendileri açısından başlayan yeni döneme ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Bu yolculuğa, Karadeniz yaylalarında, üreticinin terk etmeye başladığı bir emeği görünür kılmayı hedefleyerek üretici ve tüketicileri bir araya getirmek için çıkmıştık. ‘Kırsalda Kalkınma, Kentlerde Gerçek Gıda’ söylemiyle başlayan hikâyemizde bugün İş Girişim Sermayesi’nden stratejik yatırım almanın gururunu yaşıyoruz. Bu yatırımla sadece operasyonel olarak değil üretim, istihdam ve ihracatta büyümeyi; Kuzey Amerika ve Avrupa’daki varlığımızı ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz.”

Bölgede daha fazla üreticiyle çalışmayı ve üreticilerin sahip olduğu hayvan sayılarını artırmayı istediklerini belirten Nazlı Uyanık Yıldız, “Orta Karadeniz Bölgesi’nde oluşturduğumuz modeli ülkemizin diğer bölgelerinde farklı tarımsal alanlarda da uygulamak ve üretici yaş ortalamamızı gençleştirmek istiyoruz. Böylelikle bu topraklarda binlerce yıldır biriken hayvancılık bilgisinin kaybolmasını engellemek, gelecek nesillere geliştirerek aktarmak amacındayız” diye konuştu. "ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ" İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol da ortaklıkla birlikte çoğunluk pay sahibi oldukları, Türkiye’nin doğal ve yerli üretim gücünü temsil eden Nebyan’ın kurucularının aileden gelen sektör tecrübesini modern girişimcilik anlayışıyla birleştirmesi ve bu kültürü dördüncü nesle taşımasının önemli olduğunu vurguladı. Kubilay Aykol, “Köklü üretim değerlerini çağdaş bir vizyonla geleceğe taşıyan bir yapının büyüme hedeflerine ortak oluyoruz. Nebyan Doğal’ın uluslararası pazarlarda daha güçlü bir oyuncu haline gelmesini, sürdürülebilir ve sağlıklı gıda anlayışının daha geniş coğrafyalara yayılması için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.