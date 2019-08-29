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İş göremezlik ödeneği nedir? İş göremezlik ödeneği nasıl alınır?

SGK iş göremezlik ödeneği hastalık, gebelik veya iş kazası nedeniyle çalışamayan ve raporlu olan işçiler tarafından alınıyor. Peki, iş göremezlik ödeneği nedir? İş göremezlik ödeneği nasıl alınır? İş göremezlik ödeneği alabilme şartları neler? Rapor parası olarak da bilinen SGK iş göremezlik ödeneği ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde...

İş göremezlik ödeneği nasıl alınır

SGK çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri azaltmak için iş göremezlik ödeneği ödemektedir.  SGK burada çalışanın 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırıp yatırmadığına bakar. Çalışan bu şarta uygunsa ve raporu da onaylanırsa SGK ödemeyi PTT üzerinden veya kişinin e-Devlet'e kayıtlı banka hesabına yapar.

Peki rapor parası yani iş göremezlik ödeneği nasıl sorgulanır ve nasıl alınır?

e- DEVLET ÜZERİNDEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanan hizmet sayesinde, alacağınız rapor parası ve ilgili güncel bilgilere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sekmesine tıklayarak sisteme kayıtlı işgöremezlik ödeme bilginizi görüntüleyebilirsiniz.

İş göremezlik ödeneğinizi (rapor paranızın miktarı) sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMA ŞARTLARI

Eğer son 1 yıl içinde en az 90 gün priminiz var ise;

- Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz. Böylece e rapor sistemi için tanınan 5 günlük süreyi aşmamış olursunuz.

- Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK'ya bildirimde bulunmanız sizin faydanıza olacaktır. Hastaneler yakındaki herhangi bir SGK şubesine bildirim yapılabilir.

- SGK raporunuzu inceledikten sonra onay vermelidir. Onay gelir gelmez PTT'ye ödemenizi yapar. Eğer e-Devlet'te kayıtlı banka hesabınız varsa, ücretiniz o hesaba gönderilir. Size de e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılır. 

 

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