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        Haberler Ekonomi Emlak İş GYO 25. yılını kutluyor - Emlak Haberleri

        İş GYO 25. yılını kutluyor

        İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO) 25'inci yılını kutluyor. İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, "Bugün, büyük bir heyecan ve gururla, İş GYO'nun 25'inci yılını kutluyoruz. Bu özel gün, sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda çeyrek asırlık bir başarı hikayesinin, azmin ve birlikteliğin simgesidir" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:50
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        İş GYO 25. yılını kutluyor
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        Türkiye İş Bankası Grubu'nun iştiraki İş GYO, 6 Ağustos 2024 itibarıyla 25'inci yılını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana 1.5 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanında 5 bine yakın konut teslim eden İş GYO, 25 yılda portföy değerini 32,5 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 33,2 milyar TL'ye çıkardı.

        Şirketin 25'inci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü "Güçlü ve deneyimli ekibimizle, işimizi ilk günkü heyecan ve tutkuyla yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olarak, 25'inci yılımızı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonumuzla karşılıyoruz. 1999 yılında başlayan yolculuğumuzda, sağlam adımlarla ilerleyerek bugünlere ulaştık. Bu süreçte, İş Bankası Grubu'nun köklü kurumsal ilkeleri ve mali gücüyle desteklenen piyasa itibarımızı, sektörel vizyonumuzla ve geliştirdiğimiz seçkin projelerimizle daha da ileriye taşıdık. Çevre dostu ve yenilikçi mimari tasarımlarla pek çok projemizde BREEAM, LEED gibi uluslararası standartlarda ödüller kazandık. Başarılarımızın ardında yatan en büyük güç çalışanlarımız, ortaklarımız ve yatırımcılarımızdır. Projelerimizi çağdaş kentlere yaraşır mekânlar oluşturmak misyonu ile kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanarak, çağın gereksinimlerine ve deprem yönetmeliğine uygun, güvenilir, sağlam, en yüksek mimari ve mühendislik standartları ile inşa ettik" diye konuştu.

        Ülkü, "Yaptığımız her yatırımın altında işimize olan tutkumuz ve 25 yıldır aynı sağlam imza var" dedi. "Kanyon Karma Projesi'nden Ege Perla Karma Projesi'ne, Manzara Adalar'dan Kasaba Evleri'ne kadar sektörde referans noktası haline gelen markalarımız bu misyonun en somut göstergesi" diyen Ülkü, "İş GYO'nun kuruluşundan bu yana şirketin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan tüm yönetim kurulu başkanlarımıza ve üyelerimize, genel müdürlerimize, her adımımızda yanımızda olan iş ortaklarımıza ve ailemizin en değerli parçası olan çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler" şeklinde konuştu.

        "2024-2026 'ÜRETİM DÖNEMİ' OLACAK"

        Ülkü, 2024-2026 döneminde hayata geçirilecek projelerle hem gelir hem de kârlarını artıracaklarını söyledi. Şu anda yaşamın başladığı Litus İstanbul ve yapımı tamamlanan İstanbul Finans Merkezi projelerine yenilerini ekleyeceklerini, 2024'ü 'üretim yılı' olarak ilan ettiklerini söyleyen Ülkü, şirketin yeni dönem projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Düşük faiz ortamında banka kredileriyle arsa stokumuzu güçlendirmiştik. 2024-2026 döneminde 103 milyon dolar kira geliri, 254 milyon dolar satış geliri hedefliyoruz. Ömerli, Balmumcu ve Tuzla'da da yeni konut projelerine start vereceğiz. Ömerli'de tamamladığımız Kasaba Evleri Projesi'nin devamı niteliğinde toplam 138 bin dönüm arsa üzerinde proje ortağımız Tecim ile geliştirilecek proje 165 villadan oluşuyor. Arsa dahil tahmini toplam geliştirme maliyetinin 200 milyon dolar olmasını öngörüyoruz. Butik olarak nitelendirilen Balmumcu Rezidans projemiz de bu yıl başlayacak. Bu projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 26.5 milyon dolar olacak. Kazı-iksa çalışmaları süren Tuzla konut projemiz ise yaklaşık bin 100 konut ve 19 ticari üniteden oluşacak. İş GYO olarak, her zaman daha iyisini yapma azmiyle ve sağlam imzamızla gayrimenkul sektöründe fark yaratmaya devam edeceğiz."

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