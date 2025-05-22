İş insanı Soytekin AYM’ye başvurdu, 100 milyon TL tazminat talep etti

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında İBB Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, bürokratlar ve iş insanları da vardı. O iş insanlarının arasında yer alan Adem Soytekin cezaevinden yaptığı tutukluluğa itirazları kabul edilmeyince “hak ihlali” var diyerek AYM’ye başvurdu.

MAL VARLIĞINA TEDBİR, ŞİRKETLERE KAYYUM

Adem Soytekin’in avukatları yaptıkları bireysel başvuru dilekçesinde malvarlığına tedbirden el koyulduğunu ve şirketlere kayyum atandığını hatırlatarak anayasal hakkın ihlal edildiğini ileri sürdü.

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DİLEKÇEDE HAK İHLALLERİ OLDUĞUNA YER VERİLDİ

Başvuruda “mülkiyet hakkı” ve “özel hayatın gizliliği”, “haberleşme hürriyeti”, “ifade özgürlüğü”, “kanunsuz suç ceza olmaz ilkesi”, “adil yargılanma hakkı”, “masumiyet karinesi”, “gerekçeli karar ve kararların tebliğ hakkı”, “çekişmeli ve çelişmeli hakkı” ve ileri sürülen diğer hak ve özgürlüklerin doğrudan ihlal edildiğine karar verilmesi talep edildi. Bu kararla birlikte yeniden yargılama kararı verilip yerel mahkemeye bildirilmesi istendi.

YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE 100 MİLYON TL

Ayrıca, başvurucu Soytekin’in hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte yaşanan ihlallerin tüm sonuçlarıyla giderilmesi için 100 milyon TL maddi manevi tazminat talebinde bulundu.