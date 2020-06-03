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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çekmeköy'deki evinde "Kalbim sıkışıyor, kendimi iyi hissetmiyorum" diyerek fenalaşan 61 yaşındaki işadamı Süleyman Toplusoy, geçtiğimiz günlerde yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından olumsuz bir sağlık sorunu görülmemesi üzerine evine gitmeye hazırlanırken aniden kalp krizi geçiren Toplusoy, dün yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kadıköy'deki özel bir hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Roman Mağazaları'nın ortağı, iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden Süleyman Toplusoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy Ensar Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çekmeköy Eski Mezarlığı'na defnedilen iş insanının cenaze törenine, başta ailesi olmak üzere cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Merhum iş insanı Suleyman Toplusoy'un cenaze namazından önce Çekmeköy Ensar Camii'nde Kuran-ı Kerim okutulurken, cenaze namazına katılan isimler merhum Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Tolusoy'a taziyelerini iletti.

Muharrem Toplusoy, Turgut Toplusoy, İpek Toplusoy, Ayşegül Toplusoy, Suzan Toplusoy ve Dila Toplusoy'un bulunduğu cenaze namazına katılan isimler arasında Cem Kalyoncu, Yalçın Ayaydın, Sitare Kalyoncuoğlu, Dilek Hanif, Mustafa Taviloğlu Nejdet Ayaydın, Enis Pekuysal, Nergis Pekuysal, Ali Ağaoğlu gibi isimler vardı.

Merhum iş insanı Süleyman Topusoy ve eşi İpek Toplusoy'un üç kızından en büyüğü olan Zeynep Toplusoy, cenaze namazında babası ile vedalaştıktan sonra bir yakınının eşliğinde camiiden ayrıldı. O sırada Toplusoy'u ailesi ve yakınları teselli etti.

AMCASININ CENAZESİNE KATILAMADI

Toplusoy'un Amerika'da yaşayan ve oyuncu Ceyda Ateş ile evli olan yeğeni Buğra Toplusoy, amcasının cenaze namazına katılamadı. Koronavirüs sebebiyle uçuş yasağı olmasından dolayı cenaze namazında katılmadıkları öğrenilen çift, Amerika'da 5 ay sonra çocuk sahibi olacak.