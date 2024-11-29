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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İş Kültür'den yeni dizi: Genç Yetişkinlerle Düşünmek

        İş Kültür'den yeni dizi: Genç Yetişkinlerle Düşünmek

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın yeni dizisi "Genç Yetişkinlerle Düşünmek", ilk 5 kitabıyla 18 yaş ve üzeri okurlara yaşamları üzerine düşünme becerisi kazandırmayı, onları felsefi sorularla ve kavramlarla donatmayı amaçlıyor. Dizi, Kağan Kahveci'nin çevirisiyle, genç okurlar için ilgi çekici başlıklarla, zengin felsefi referanslarla ve renkli illüstrasyonlarla hazırlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 01:15 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:15
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        İş Kültür'den 'Genç Yetişkinlerle Düşünmek'
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        Hayal mi Görüyorsun Sen?

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        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
        #Genç Yetişkinlerle Düşünmek
        #Kitap
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