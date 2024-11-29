İş Kültür'den yeni dizi: Genç Yetişkinlerle Düşünmek

Her Şey Mutlu Olmak İçin mi?

Mutluluk hem bireysel hedefimiz hem toplumsal projemizdir. Her birimizi mutlu eden şey gizemlidir ve kişiye özeldir ama mutluluk topluca oluşturduğumuz insanlığımızın da bir arzusudur. Peki, bireyler kendilerine özgü mutluluk anlayışlarıyla bir arada yaşayabilir mi?

Okumak Neye Yarar?

Okumak neye yarar? Okuma sırasında hangi zihinsel ve duygusal işlemler iş başındadır? İnsan yeni teknolojilerin sunduğu eğlenceli birçok uğraşa kıyasla yavaş ve bıktırıcı görünebilen okuma etkinliğine kendini neden zorlasın ki? Okumanın kaçış olduğu söylenir. Fakat okumak her şeyden önce kim olduğumuz üzerine, içinde yaşamak istediğimiz toplum üzerine düşünmek için bir fırsat değil midir?

REKLAM Hayal mi Görüyorsun Sen? Hayal ederiz durmadan, gerçeklikten kaçıp düşüncelerimize sığınırız, yeni projeler tasarlarız, kurgu eserlere dalarız. Ama hepimiz mutlaka bize şöyle dendiğini duymuşuzdur: “Hayal mi görüyorsun sen?” Hayal gücü uzun zaman yanılsama yaratan bir yeti olarak görüldü ama yine de yapıp etmelerimize yön vermeyi hep sürdürdü. Hayal gücümüz olmasaydı nasıl kendimizi eğlendirebilirdik, arzularımızı nasıl kafada canlandırarak gerçekleştirebilir, duygularımızı ve hislerimizi içimizde sınayabilirdik? Yaşamsal seçimlerimize yön verebilir, belli durumları başımıza gelmeden öngörebilir miydik?

Herkes Aynı mı? – Moda ve Özgürlük Moda nedir? Toplumsal bir olgu mu, bir yaşam tarzı mı, endüstri mi, bir ekonomi mi, bir sanat mı? Başkalarını taklit ederek uyum sağlamakla mı yoksa kalabalığın arasından sıyrılmakla mı ilgilidir? Ben ve başkaları, şimdiki zaman ve tarih, kısıtlılık ve özgürlük arasında daimi gerilim halinde bir dil olarak moda, her şeyden önce, kim olduğumuzun, güçlü taraflarımızın ve zayıflıklarımızın yansımasıdır.