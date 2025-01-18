Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'İş Kültür Okur Buluşmaları’ İş Mekan'da

        'İş Kültür Okur Buluşmaları’ İş Mekan'da

        İş Kültür Okur Buluşmaları'nın dördüncüsü 23 Ocak Perşembe saat 19.00'da İş Mekan'da ücretsiz olarak gerçekleşecek. Bu buluşmada Devrim Çetinkasap moderatörlüğünde, çevirmen ve felsefeci Kağan Kahveci güncel ve küresel sorunlara eğilen 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinden Transhümanist Devrim kitabını konuşuacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 00:52 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İş Kültür Okur Buluşmaları' İş Mekan'da
        ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nın dördüncüsü 23 Ocak Perşembe 19.00’da düzenleniyor. İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek bu buluşmada, güncel ve küresel sorunlara eğilen 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinden Luc Ferry'nin Transhümanist Devrim*kitabı konuşulacak.

        Yakın gelecekte insanlığın karşılaşacağı sorunlara, bu sorunları doğuran süreçlere ve olası çözümlere odaklanan 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinin ilk kitabı olan Transhümanist Devrim, “dördüncü sanayi devrimi”ne iyimser bir yaklaşımı temsil ediyor. Kitap iç içe geçip birbirini tamamlayan ve yakın geleceğe damgasını vuracak dört temel teknolojinin insanlığın önüne çıkaracağı olanakları ve yeni risk unsurlarını değerlendiriyor: nanoteknolojiler, biyoteknolojiler, enformatik (büyük veri ve nesnelerin interneti) ve bilişsel bilim (yapay zekâ).

        23 Ocak Perşembe akşamı, 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinin editörü Devrim Çetinkasap moderatörlüğünde, çevirmen ve felsefeci Kağan Kahveci ile insanlığın geleceği, teknobilimlerin gelişirken yarattığı yıkım ve olanaklar, yeni problemler ve yeni umutlar masaya yatırılacak.

        Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Devrim Çetinkasap
        #Kağan Kahveci
        #edebiyat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar