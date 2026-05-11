İş Kültür Okur Buluşmaları’nda Anthony Burgess ve Eksik Tohum konuşulacak

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın yazarları ve çevirmenleri ile bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları devam ediyor.

14 Mayıs Perşembe 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek buluşmanın konuğu, Eksik Tohum kitabının çevirmeni Başak Güntekin olacak.

Moderatörlüğünü İş Kültür editörlerinden Gamze Varım’ın üstleneceği sohbette, İngiliz romancı ve eleştirmen Anthony Burgess’ın kurguladığı, aşırı nüfus artışı sebebiyle kaosa sürüklenen geleceğin dünyasında yaratıcı ve düşündürücü bir yolculuğa çıkılacak.

Burgess çok katmanlı karşı-ütopyacı romanı Eksik Tohum’da karanlık bir yakın gelecek vizyonu ortaya koyar.

Malthus’un nüfus kuramını hicvederek, doğum oranını kontrol etmeye girişmek gibi aşırı önlemlerin beyhudeliğine işaret eder. Kaosun hüküm sürdüğü, ahlakın muğlaklaştığı bu dünya, okuru uygarlığın kırılganlığına ve insanın sınırlarına dair nahoş gerçeklikle yüzleştirir.

Burgess’ın Eksik Tohum, Otomatik Portakal, Mozart ve Deyyuslar, Bir Elin Sesi Var ve Doktor Hastalandı isimli eserleri, İş Kültür’ün Modern Klasikler Dizisi’nde yayımlanmıştır.

Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.