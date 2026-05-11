Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Kültür Okur Buluşmaları’nda Anthony Burgess ve Eksik Tohum konuşulacak

        İş Kültür Okur Buluşmaları’nda Anthony Burgess ve Eksik Tohum konuşulacak

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın yazarları ve çevirmenleri ile bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları, Anthony Burgess'in Eksik Tohum kitabının çevirmeni Başak Güntekin ile devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 14:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Kültür Okur Buluşmaları'nda Eksik Tohum konuşulacak

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın yazarları ve çevirmenleri ile bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları devam ediyor.

        14 Mayıs Perşembe 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek buluşmanın konuğu, Eksik Tohum kitabının çevirmeni Başak Güntekin olacak.

        Moderatörlüğünü İş Kültür editörlerinden Gamze Varım’ın üstleneceği sohbette, İngiliz romancı ve eleştirmen Anthony Burgess’ın kurguladığı, aşırı nüfus artışı sebebiyle kaosa sürüklenen geleceğin dünyasında yaratıcı ve düşündürücü bir yolculuğa çıkılacak.

        REKLAM

        Burgess çok katmanlı karşı-ütopyacı romanı Eksik Tohum’da karanlık bir yakın gelecek vizyonu ortaya koyar.

        Malthus’un nüfus kuramını hicvederek, doğum oranını kontrol etmeye girişmek gibi aşırı önlemlerin beyhudeliğine işaret eder. Kaosun hüküm sürdüğü, ahlakın muğlaklaştığı bu dünya, okuru uygarlığın kırılganlığına ve insanın sınırlarına dair nahoş gerçeklikle yüzleştirir.

        Burgess’ın Eksik Tohum, Otomatik Portakal, Mozart ve Deyyuslar, Bir Elin Sesi Var ve Doktor Hastalandı isimli eserleri, İş Kültür’ün Modern Klasikler Dizisi’nde yayımlanmıştır.

        Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İneğin bostanıma girdi kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Töngel köyünde komşunun bostanına giren inek akrabalar arasında kavgaya neden oldu, kavgada silah kullanıldı, 18 yaşındaki Yasin Işık hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme