İş Portföy ve TAİDER’den stratejik işbirliği

İş Portföy ve Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli değer üretme kapasitesini güçlendirmek ve finansal farkındalığı artırmak amacıyla üç yıllık iş birliğine imza attı. 2025 yılında başlayan iş birliği, 2026 ve 2027 yıllarında da devam edecek. İş birliği kapsamında, İş Portföy hem TAİDER Ulusal Zirvesi’ne hem de Kuzey Yıldızı programına destek verecek.

Gerçekleştirilen iş birliği, aile şirketlerinin sadece finansal açıdan değil, kültürel ve stratejik açıdan da sürdürülebilirlik perspektifinin geliştirmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda şirketlerin deneyim paylaşımı ve bilgiye erişimini kolaylaştırarak, sürdürülebilir büyüme konusundaki farkındalığını artıracak.

REKLAM

Aile şirketleri özelinde; aile mirasının sürdürülebilirliğinde finansal yatırımın stratejik rolü ve yeni nesil yatırım araçlarının aile kültürüyle ilişkisi gibi kritik başlıklar öne çıkarılacaktır.

4 ŞEHİRDE DÜZENLENECEK

İş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel etkinlik serisi “Kuzey Yıldızı: Aile, İş ve Varlık Sohbetleri”, bilgi ve deneyimi bir araya getirecek. 17 Şubat’ta Ankara ile başlayacak olan etkinlikler; yıl içinde dört farklı şehirde düzenlenecek. Ardından 17 Nisan’da Gaziantep, Haziran’da İzmir, Ekim’de de İstanbul’da devam edecek. Her şehirdeki buluşmalar, aile şirketlerinin deneyimlerini paylaşabileceği ve diğer şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarından ilham alabileceği özel bir platform sunacak.

Katılımcılar, sürdürülebilir finansman ve yatırım araçları hakkında uzman görüşleri dinleme fırsatı bulurken, Kuzey Yıldızı programını deneyimlemiş bir aile şirketinin gerçek hikâyesini de öğrenebilecek. İLHAM VERECEK TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin; “TAİDER olarak, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli yolculuklarını desteklemek için Kuzey Yıldızı programımızın son derece önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. İş Portföy ile başlattığımız bu üç yıllık iş birliği, sadece finansal bilinç ve yatırım araçları konusunda bilgi paylaşımını güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda aile şirketlerinin deneyimlerini birbirleriyle paylaşabileceği bir platform yaratacak. 2027 yılına kadar hayata geçireceğimiz etkinlikler ve paneller ile Türkiye genelinde aile şirketlerinin çok boyutlu düşünmesini ve stratejik kararlar almasını destekleyeceğiz. İş Portföy’ün destekleriyle önümüzdeki üç yılda aile şirketlerine ilham veren, sürdürülebilir ve somut sonuçlarını birlikte paylaşacağımız projeler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İş Portföy ve TAİDER gibi iki güçlü kurumun bir arada olması aile şirketlerinin sinerjisine katkı sunacağından eminiz” dedi.