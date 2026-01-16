Habertürk
Habertürk
        İş Portföy ve TAİDER'den stratejik işbirliği

        İş Portföy ve TAİDER’den stratejik işbirliği

        İş Portföy ve Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER)  aile işletmelerinde sürdürülebilirlik ve finansal bilinç konularında bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla 3 yıllık stratejik bir iş birliğine imza attı. 2027 yıl sonuna kadar devam edecek iş birliğinde İş Portföy; TAİDER'in Türkiye'nin önde gelen aile şirketlerini bir araya getiren Ulusal Zirvesi'nin ve Kuzey Yıldızı programının destekçisi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:31
        İş Portföy'den ailelere destek
        İş Portföy ve Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli değer üretme kapasitesini güçlendirmek ve finansal farkındalığı artırmak amacıyla üç yıllık iş birliğine imza attı. 2025 yılında başlayan iş birliği, 2026 ve 2027 yıllarında da devam edecek. İş birliği kapsamında, İş Portföy hem TAİDER Ulusal Zirvesi’ne hem de Kuzey Yıldızı programına destek verecek.

        Gerçekleştirilen iş birliği, aile şirketlerinin sadece finansal açıdan değil, kültürel ve stratejik açıdan da sürdürülebilirlik perspektifinin geliştirmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda şirketlerin deneyim paylaşımı ve bilgiye erişimini kolaylaştırarak, sürdürülebilir büyüme konusundaki farkındalığını artıracak.

        Aile şirketleri özelinde; aile mirasının sürdürülebilirliğinde finansal yatırımın stratejik rolü ve yeni nesil yatırım araçlarının aile kültürüyle ilişkisi gibi kritik başlıklar öne çıkarılacaktır.

        4 ŞEHİRDE DÜZENLENECEK

        İş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel etkinlik serisi “Kuzey Yıldızı: Aile, İş ve Varlık Sohbetleri”, bilgi ve deneyimi bir araya getirecek. 17 Şubat’ta Ankara ile başlayacak olan etkinlikler; yıl içinde dört farklı şehirde düzenlenecek. Ardından 17 Nisan’da Gaziantep, Haziran’da İzmir, Ekim’de de İstanbul’da devam edecek. Her şehirdeki buluşmalar, aile şirketlerinin deneyimlerini paylaşabileceği ve diğer şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarından ilham alabileceği özel bir platform sunacak.

        Katılımcılar, sürdürülebilir finansman ve yatırım araçları hakkında uzman görüşleri dinleme fırsatı bulurken, Kuzey Yıldızı programını deneyimlemiş bir aile şirketinin gerçek hikâyesini de öğrenebilecek.

        İLHAM VERECEK

        TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin; “TAİDER olarak, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli yolculuklarını desteklemek için Kuzey Yıldızı programımızın son derece önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. İş Portföy ile başlattığımız bu üç yıllık iş birliği, sadece finansal bilinç ve yatırım araçları konusunda bilgi paylaşımını güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda aile şirketlerinin deneyimlerini birbirleriyle paylaşabileceği bir platform yaratacak. 2027 yılına kadar hayata geçireceğimiz etkinlikler ve paneller ile Türkiye genelinde aile şirketlerinin çok boyutlu düşünmesini ve stratejik kararlar almasını destekleyeceğiz. İş Portföy’ün destekleriyle önümüzdeki üç yılda aile şirketlerine ilham veren, sürdürülebilir ve somut sonuçlarını birlikte paylaşacağımız projeler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İş Portföy ve TAİDER gibi iki güçlü kurumun bir arada olması aile şirketlerinin sinerjisine katkı sunacağından eminiz” dedi.

        UZUN VADELİ DEĞER

        İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan; Aile şirketleri, üretimden istihdama ve yatırıma kadar ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Bu yapının kalıcı başarısı ise güçlü bir finansal perspektifin yanında sağlıklı ve sürdürülebilir yatırım kararlarıyla mümkün oluyor. İş Portföy olarak, sektörün öncü portföy yönetim şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumlulukla, tasarrufların etkin biçimde yönlendirilmesine ve sermaye birikiminin uzun vadeli değer yaratacak şekilde yönetilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışla, nesiller arası uzun vadeli değer yaratma odaklı yatırım yaklaşımına ışık tutarken sermaye piyasaları aracılığıyla reel sektörün finansmanını destekliyor, yatırım kültürünün ve finansal okuryazarlığın güçlenmesine de katkı sağlıyoruz.

        TAİDER ile geçtiğimiz yıl başlattığımız bu birliktelik çerçevesinde, “TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi” ile “Kuzey Yıldızı – Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Zirvesi”ne üç yıl boyunca ana sponsor olarak destek veriyoruz. Aynı zamanda, Anadolu’nun farklı illerinde düzenlenecek panel ve buluşmalarla aile işletmeleriyle daha yakın temas kurmayı; finansal farkındalıklarını, yatırım bakış açılarını ve kurumsallaşma süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

