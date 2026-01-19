İş Sanat Anadolu Sergileri Pozcu’da

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri yeni yıldaki yolculuğuna Mersin’de başlayacak. 24-25 Ocak tarihlerinde Pozcu Şubesi’nde sanatseverlerle buluşacak “Narenciye Mevsimi” seçkisi, Akdeniz’de gündelik yaşamın ritmini belirleyen güçlü bir kültürel değeri merkezine koyacak.

Natürmorttan peyzaja uzanan görsel anlatılar aracılığıyla Akdeniz coğrafyasının ortak hafızasına işaret edecek sergide, Mersin ile kuvvetli bir bağ kuran sanatçı Nurettin Ergüven, gündelik yaşama dair eğlenceli anlatımıyla Nuri Abaç, Akdeniz ışığına ve doğaya yönelen yaklaşımlarıyla İbrahim Çallı ve daha pek çok sanatçının eserleri izlenebilecek.

REKLAM

ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZ BUGÜNÜN KUŞAKLARIYLA BİR ARADA

Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.