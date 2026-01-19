Habertürk
        İş Sanat Anadolu Sergileri Pozcu'da

        Anadolu Sergileri'nin "Narenciye Mevsimi" seçkisi, Akdeniz ikliminin özgün atmosferini farklı kuşaklardan sanatçıların bakışlarıyla bir araya getiriyor

        19.01.2026 - 12:07
        İş Sanat Anadolu Sergileri Pozcu'da
        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri yeni yıldaki yolculuğuna Mersin’de başlayacak. 24-25 Ocak tarihlerinde Pozcu Şubesi’nde sanatseverlerle buluşacak “Narenciye Mevsimi” seçkisi, Akdeniz’de gündelik yaşamın ritmini belirleyen güçlü bir kültürel değeri merkezine koyacak.

        Natürmorttan peyzaja uzanan görsel anlatılar aracılığıyla Akdeniz coğrafyasının ortak hafızasına işaret edecek sergide, Mersin ile kuvvetli bir bağ kuran sanatçı Nurettin Ergüven, gündelik yaşama dair eğlenceli anlatımıyla Nuri Abaç, Akdeniz ışığına ve doğaya yönelen yaklaşımlarıyla İbrahim Çallı ve daha pek çok sanatçının eserleri izlenebilecek.

        ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZ BUGÜNÜN KUŞAKLARIYLA BİR ARADA

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.

        İbrahim Çallı’nın eserlerini Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat), Ege Havası (Edremit) ve Mavinin Sırları (İznik) gibi farklı seçkileri sanatseverlere sundu. İlk altı ayında 4 bin sanatsevere ulaşan Anadolu Sergileri, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda Ödülleri ve İstanbul Marketing Awards platformlarının farklı kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

