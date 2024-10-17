İş Sanat'ın 25. sezonunun parlayan yıldızları belirlendi

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla 2002 yılından beri düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu sezon yer alacak isimler belli oldu.

Ekim ayında yapılan seçmelerin sonucunda Deniz Acar (fagot), Nisan Aysever (çello), Yağmur Bakar (şan), Ceylin Ceylan (flüt), Yalçın Cherkashin (keman), Zeynep Eker (piyano), Özgür Gözler (obua), Melis Güney (viyola), Eymen Mısırlı (piyano), Ceren Ordu (çello), Özüm Bade Sayan (çello), Ayben Sever (flüt), Eylül Sümbül (piyano), Almila Şerbetçi (keman), Akif Emre Şibiroğlu (piyano), Özgün Tuncel (bağlama), Güneş Tunçkıran (piyano), Yağmur Tümer (keman), Deniz Ulu (trombon) ve Görkem Kamil Vurur (tar), Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahneye çıkmaya hak kazandı.

REKLAM Bu sezon İstanbul, Ankara, Mersin, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Bursa gibi farklı şehirlerden rekor sayıda başvuru alan ve 170’ten fazla sanatçının katıldığı seçmeler sonucu belirlenen 20 genç müzisyen sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Güneş Tunçkıran (piyano) ve Yağmur Bakar’ın (şan) 11 Kasım Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’ndaki performansları ile başlayacak Parlayan Yıldızlar konserleri, İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen Meriç Soylu Ödülleri ile Mayıs ayında sonlanacak.