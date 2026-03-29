        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor

        İş Sanat'ın genç solistlerimizi müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. Sezonun sekizinci konserinde Barış Tümkaya (piyano) ve Öykü Kebir (fagot) sahne aldı

        Giriş: 29.03.2026 - 23:55
        Genç solistlerimiz İş Sanat sahnesinde

        İş Sanat'ın genç solistlerimizi müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 9 Mart Pazartesi akşamı 20.30'da Barış Tümkaya (piyano) ve Öykü Kebir (fagot) sahne aldı.

        Barış Tümkaya'nın repertuvarında Domenico Scarlatti, Sergei Rachmaninoff, Pyotr İlyiç Çaykovski ve Pierre Sancan'ın eserleri yer aldı.

        Öykü Kebir ise fagot repertuvarının farklı dönemlerini temsil eden Pierre-Max Dubois, Jiří Pauer ve Aaron Robinson gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.

        BARIŞ TÜMKAYA, piyano

        2009 yılında İstanbul'da doğan Barış Tümkaya, dört yıl süren piyano eğitiminin ardından 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın tam zamanlı lise bölümünü kazandı.

        2024 yılında 18. Pera Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülüne, 2025 yılında VI. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması'nda mansiyon ödülüne layık görüldü. Aynı yıl SunART Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ve "En İyi Çağdaş Eser Yorumu" ödüllerini, 7. Uluslararası Altın Nota Piyano Yarışması’nda ise Grand Prix ve "Oda Senfoni Orkestrası ile Çalma" ödülünü kazandı.

        Genç sanatçı piyano eğitimine halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Sviatlana Duran ile devam ediyor.

        ÖYKÜ KEBİR, fagot

        2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavını kazanan Öykü Kebir, 2023 yılında sınıf yükseltme sınavını başarıyla tamamladı. 2019’da Ukrayna'da düzenlenen Caspi Art Uluslararası Sanat Yarışması’nda kendi kategorisinde ikincilik elde eden Kebir, oda müziği konserlerinin yanı sıra, Gordion Oda Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) ve STOA ile çeşitli konserler verdi.

        Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Burak Tüzün, Hasan Niyazi Tura, Tolga Taviş, Işın Metin, Şerifcan Ünver ve Kutay Maktay gibi şeflerle çalışma fırsatı bulan Kebir, fagot eğitimini halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Gülnur Kurt ile sürdürüyor.

