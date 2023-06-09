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İş Sanat YouTube kanalında sezon hiç bitmiyor

Sezon boyunca ülkemizin güçlü seslerinin yanı sıra, dünyaca ünlü solist ve orkestraları izleyicileriyle buluşturan İş Sanat, hafızalara kazınan etkinliklerini YouTube kanalında yazın coşkusuna katarak sanatseverlerin ilgisine sunacak

İş Sanat YouTube kanalında sezon hiç bitmiyor
HABERTURK.COM

İş Sanat’ın Mayıs ayı itibarıyla sonlanan 23. Sezonu boyunca sahnelenen tüm konserler izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sezonun beğenilen konserlerinden 2 yerli proje öne çıkıyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Nükhet Duru’nun, ülkemizin önemli caz müzisyenleri ile sahne aldığı Nünü Caz Söylüyor isimli konseri ile Türk halk müziğinin üç güçlü kadın sesi, Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan’ın yer aldığı Kadın Ozanlar başlıklı konserin bir bölümü, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için İş Sanat’ın Youtube kanalında yayında.

KUZEY CAZININ YARAMAZ ÇOCUĞU JAGA JAZZIST İŞ SANAT'IN YOUTUBE KANALINDA

Kendilerine has müzik tarzlarıyla dünyada geniş kitlelere ulaşan, progressive müzik denince akıllara ilk gelen gruplardan Jaga Jazzist, renkli sahne performansı ile elektronik ve caz müziğini İş Sanat’ın sezonunda bir araya getirdi.

Konser boyunca bir kuş misali caz müziğinin farklı dallarına konarak izleyenleri adeta hipnotize eden Jaga Jazzist’in hafızalara kazınan performansının bir bölümü İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

SEZON KONSERLERİ İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

Dünyanın en önemli senfoni orkestraları arasında gösterilen, besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, ülkemizin önemli temsilcilerinden, flüt sanatçısı Şefika Kutluer'le birlikte dinleyicileri büyüledi. Wolfgang Amadeus Mozart’tan Antonin Dvorák’a uzanan bir repertuvarla izleyicilerini büyüleyen orkestranın konserinin tamamı, İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir.

Her Yerde Kar Var, Karlar Düşer, Sen Sevme Beni şarkılarının orijinallerinin sahibi Salvatore Adamo, uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbul’da konser verdi. Adamo’nun nesilden nesile aktarılan şarkılarını konserde Türkçe söyleyerek sevenlerine sürpriz bir gece yaşattığı konserin en özel anları, İş Sanat YouTube izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Mayıs ayında sahnelenen, Grammy ödüllü orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası’nın yaşayan en önemli çağdaş müzik bestecilerinden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirdiği konser, 11 Haziran’da İş Sanat YouTube kanalında yayında olacak.

Bu sezonun en başarılı caz konserlerinden biri olan, ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons’un geleneksel Türk müziğinin önemli isimleri Serkan Halili ve Derya Türkan ile hazırladığı “Le Souffle de Cordes- Tellerin Nefesi” konserinin bir bölümü, 28 Haziran’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor. Dinleyicilerin İstanbul kemençesi gibi enstrümanlarla İstanbul’u, Radio France Philarmonic Orchestra’dan yaylı sazlar dörtlüsü ile Avrupa’yı, Kiko Ruiz ile Flamenko tadını içinde barındıran, adeta sınırları ortadan kaldıran, kültürler arası köprü kuran bir müzik yolculuğuna davet edildiği konseri kaçırmayın.

Türkiye’nin önde gelen caz sanatçıları Sabri Tuluğ Tırpan, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’den oluşan Almagest Quintet, ünlü trompetçi Nis Petter Molvaer ile bir araya gelerek, caz ritimlerini doğaçlama bir üslupla müzikseverlerle buluşturduğu konser, 29 Haziran Perşembe, İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilecek. Caz, ambient, house ve elektronik müziği ustalıkla bir araya getiren Molvær, performanslarında akustik tınıları elektronik dünyaya dâhil ederek, pop, rock, funk ve modern caz dünyasının sınırlarını genişletmeye devam ediyor.

İş Sanat’ın 23.sezon kapanışını, Barok dönemin en güzel eserlerini seslendiren İtalya’nın ünlü barok topluluğu Venedik Barok Orkestrası ile yaptığı, çellist Mario Brunello’nun sahne aldığı konserden bir bölüm ise 1 Temmuz’da müzikseverlerle YouTube’da buluşacak.

EDEBİYATIMIZIN USTA İSİMLERİNİN ESERLERİNİN MÜZİKLE BULUŞTUĞU DİNLETİLER YOUTUBE'DA

İş Sanat, sezon boyunca seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini, konserlerin yanı sıra edebiyat alanında da izleyicisiyle buluşmayı sürdürdü. Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler, Ümit Yaşar Oğuzcan, Cemal Süreya, İlhan Berk, Melih Cevdet Anday şiirlerinin yanı sıra, Tarık Dursun K. ve Sabahattin Ali hikâyeleriyle sanatseverlerin ruhuna dokundu.

Sabahattin Ali’nin “Bu Dünya Böyledir İşte”, Behçet Necatigil’in “Şimdi Uzak Yakın”, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Önce Aşk Vardı” başlıklı dinletilerinin yanı sıra, geçtiğimiz sezonun beğeni toplayan dinletileri de İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

23. Sezonda ilk kez sahnelenen, Tarık Dursun K. hikâyelerinden oluşan “Anısı Kalır” dinletisi 5 Haziran’da, sezonda ilk kez sahnelenen ve İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” dinletisi 19 Haziran’da, Cemal Süreya’nın sevilen şiirlerinin seslendirildiği “Gurbet Yavrum Garba Düşmektir” dinletisi 30 Haziran’da, Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” dinletisi ise 10 Temmuz’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

'PARLAYAN YILDIZLAR'DAN SEZON BOYU SÜREN PERFORMANS

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri tüm sezon boyunca devam etti.

Yapılan seçmeler sonucunda 16 genç müzisyene konser imkânı sağlayan İş Sanat, 2002 yılından bugüne sayısız genç müzisyene destek vererek, Parlayan Yıldızlar’ın ücretsiz konserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Birbirinden yetenekli müzisyenlerin performanslarından kesitlerin YouTube kanalında izlenebileceği Parlayan Yıldızlar konserleri gelecek sezon da devam edecek.

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