Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar | Son dakika haberleri

        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar

        İnternet üzerinde Ajans adı altında kurdukları sohbet grupları üzerinden kadın pazarladıkları tespit edilen 10 şüpheli polis tarafından yakalandı. Büyük çoğunluğu akraba olduğu öğrenilen çete üyelerinin yurt dışından çalışma vaadiyle getirdikleri kadınları erkeklere zorla pazarlayarak fuhuş yaptırdıkları iddia edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 29.05.2025 - 00:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bazı ulusal haber kaynaklarında yer alan, ajans ve menajerlik adı altında internet üzerinde kurulan sohbet grupları üzerinden kadın pazarlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda böyle bir grubun varlığını tespit eden dedektifler teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 ay sürdü. Yapılan takipler sonucu fuhuş çetesinin işleyiş şeklide ortaya çıkarıldı.

        REKLAM

        YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

        Ahlak Büro Amirliği ekipleri çetenin yabancı uyruklu kadın elemanlarının yurt dışından hasta ve bebek bakıcılığı, temizlikçilik gibi iş arayan kadınları “Bizim Türkiye’de şirketlerimiz var. Gelin size de iş bulalım. Çok para kazanırsınız.” vaatleriyle İstanbul’a getirdikleri belirlendi. Gelen kadınları bir süre iş bulacağız diye oyalayan çete elemanlarının kadınların yanlarında getirdikleri paranın tükenmesine yakın, erkeklerle fuhuş yapmalarını teklif ettikleri öğrenildi. Çaresiz kalan kadınların erkeklerle para karşılığı fuhuşa başladıkları, çetenin diğer elemanları tarafından otellerde bekleyen müşterilere pazarlandıkları belirlendi.

        10 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI

        Polis, delillerin toplanmasının ardından 23 Mayıs 2024 tarihinde sabah saat 06.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece ilçelerinde tespit edilen 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 3’ü yabancı uyruklu 4 kadının da kurtarıldı. Evlerde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 37 adet fişek, 1 adet şarjör, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet hard disk, 3 adet flash bellek ele geçirildi.

        KADIN PAZARLAMADIKLARINI KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

        Ahlak Büro Amirliğinde yapılan sorgularında şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Bazı şüphelilerin kadın pazarlamadıklarını sadece korsan taksicilik yaptıklarının söyledikleri öğrenildi. Polis korsan taksicilik yaptığını söyleyen 2 şüpheliye toplam 138 bin lira para cezası kesti.

        8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fuhuş yaptıkları iddiasıyla yakalanan ve mağdur olarak ifadeleri alınan 3 kadın ise sınır dışı edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        "Putin NATO'nun genişlemesinin durmasını talep ediyor"
        "Putin NATO'nun genişlemesinin durmasını talep ediyor"
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Trump'tan Putin açıklaması
        Trump'tan Putin açıklaması
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar