İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bazı ulusal haber kaynaklarında yer alan, ajans ve menajerlik adı altında internet üzerinde kurulan sohbet grupları üzerinden kadın pazarlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda böyle bir grubun varlığını tespit eden dedektifler teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 ay sürdü. Yapılan takipler sonucu fuhuş çetesinin işleyiş şeklide ortaya çıkarıldı.

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YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri çetenin yabancı uyruklu kadın elemanlarının yurt dışından hasta ve bebek bakıcılığı, temizlikçilik gibi iş arayan kadınları “Bizim Türkiye’de şirketlerimiz var. Gelin size de iş bulalım. Çok para kazanırsınız.” vaatleriyle İstanbul’a getirdikleri belirlendi. Gelen kadınları bir süre iş bulacağız diye oyalayan çete elemanlarının kadınların yanlarında getirdikleri paranın tükenmesine yakın, erkeklerle fuhuş yapmalarını teklif ettikleri öğrenildi. Çaresiz kalan kadınların erkeklerle para karşılığı fuhuşa başladıkları, çetenin diğer elemanları tarafından otellerde bekleyen müşterilere pazarlandıkları belirlendi.