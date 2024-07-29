İş yerinde silahlı çatışma! Bir tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da Hadımköy Mahallesi'ndeki iş yerinde silahlı çatışma çıktığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine hızlıca hareket etti.

Polis, olaya karıştıkları tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve çalışanı N.A. ile karşı taraftan M.Y.D'yi yakaladı, 3 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Silahlı kavgada yaralanan Y.A. ve M.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.