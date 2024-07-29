Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İş yerinde silahlı çatışma! Bir tutuklama | Son dakika haberleri

        İş yerinde silahlı çatışma! Bir tutuklama

        Arnavutköy'de iş yerindeki silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 00:08 Güncelleme: 29.07.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerinde silahlı çatışma! Bir tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da Hadımköy Mahallesi'ndeki iş yerinde silahlı çatışma çıktığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine hızlıca hareket etti.

        Polis, olaya karıştıkları tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve çalışanı N.A. ile karşı taraftan M.Y.D'yi yakaladı, 3 ruhsatsız silah ele geçirdi.

        Silahlı kavgada yaralanan Y.A. ve M.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler, yaptıkları incelemede şüpheli M.Y.D'nin geçmiş tarihlerde Y.A'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiğini fakat aracında yaşadığı problemler nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu, olay tarihinde çalıntı araçla gelerek iş yerine saldırıda bulunduğunu belirledi.

        Olaya ilişkin şüphelilerden M.Y.D. ve Y.A'nın hastanedeki tedavileri sürerken şüpheli N.A, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahramanmaraş ve Antalya'da yangın devam ediyor
        Kahramanmaraş ve Antalya'da yangın devam ediyor
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!