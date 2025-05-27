İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı

Kağıthane Hürriyet Mahallesi Park Caddesindeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olayda yaralanan 3ü ağır 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, araçların altı ve sokakta bomba arama köpeğiyle tarama yaptı.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

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Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletle gelen iki şüphelinin keşif yapması, bir kişinin binaya girmesi, ardından patlayıcı maddeyi atınca etrafın aydınlanması, alarmların ışıklarının yanması, şüphelilerin sonrasında motosikletle kaçmaları yer alıyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.