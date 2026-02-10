Isabel Muñoz’un Göbeklitepe fotoğrafları Berlin'de

Dünyaca ünlü İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin davetiyle çektiği, Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları odağına alan Taş Tepeler fotoğraflarından oluşan seçkisi, dünyayı dolaşmaya devam ediyor. 2023 yılında ilk kez Pera Müzesi’nde sergilenen Taş Tepeler fotoğrafları, İspanya’nın ardından bu kez Almanya’nın sanat başkenti Berlin’de sanatseverlerle buluşuyor.

Neolitik Çağ’dan günümüze uzanan bir anlatı

Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam başlıklı sergi, Şanlıurfa Müzesi’nden seçilen, 44’ü ilk kez sergilenen 89 eser ve 4 replikadan oluşuyor. Neolitik Çağ’da insanlığın geçirdiği büyük dönüşümü odağına alan serginin arkeolojik çerçevesi, farklı coğrafyalardan insanları ve kültürleri konu alan portreleriyle tanınan Isabel Muñoz’un Taş Tepeler’de çektiği fotoğraflarla tamamlanıyor.

Pera Müzesi’nin davetiyle hayata geçirilen proje kapsamında çekilen bu fotoğraflar, Taş Tepeler’i Muñoz’un etkileyici bakış açısından keşfetme imkânı sunarak Berlin’deki serginin önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.