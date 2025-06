Isbn numarası nedir? Isbn numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Bir kitap elinize geçtiğinde ilk dikkat ettiğiniz şey kapağı ya da içeriği olabilir ama yayın dünyasında o kitabı tanımlayan en net unsur ISBN numarası olarak bilinir. Çünkü her biri benzersiz olan bu sayılar, kitapların dijital sistemlerdeki tanımı ve takibi için hayati öneme sahiptir. Peki ISBN numarası nerede yazar) ISBN numarası ne demektir? Ne işe yarar? İşte merak edilen tüm detaylar yazımızda sizlerle.

ISBN AÇILIMI NEDİR?

ISBN, International Standard Book Number, yani Uluslararası Standart Kitap Numarası ifadesinin kısaltmasıdır. Bu sistem, dünya genelinde yayımlanan her bir kitabın kimliğini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. ISBN, bir kitabın içeriğinden bağımsız olarak sadece o baskıya ait tanımlayıcı bir koddur. Her ülke kendi yayınevleri için bu sistemde bir alan alır ve yayınevleri, yayınladıkları her yeni kitap için özgün bir ISBN kullanır. Bu sistemin amacı kitapların izini sürülebilir hale getirmek, karışıklıkları önlemek ve kitap ticaretini kolaylaştırmaktır. Bir bakıma, kitapların dünyasında pasaport işlevi görür.