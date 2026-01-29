Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İşçi servisi devrildi: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi servisi devrildi: 10 yaralı

        Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 10 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:07
        DHA'nın haberine göre; kaza akşam saatlerinde, Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden 10’u yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralılar minibüsten çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

