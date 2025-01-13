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        Haberler Gündem Güncel İşçi servisi devrildi! 25 yaralı var | Son dakika haberleri

        İşçi servisi devrildi! 25 yaralı var

        Balıkesir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Gönen ilçesinde bir işçi servisi devrildi. Olayda 25 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:36
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        Servis devrildi! 25 yaralı var
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre H.D. idaresindeki işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Kazada, araçta bulunan 25 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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