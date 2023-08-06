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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de yan baktın kavgası can aldı! - Eskişehir haberleri

        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!

        Eskişehir'de, 'yan bakma' meselesi nedeniyle fabrikadaki 2 işçi grubu arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki Ali Aksu, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:39
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        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
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        Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan 2 işçi grubu, 3 Ağustos gecesi servis otobüsünü bekledikleri durakta 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı.

        GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALADI

        DHA'da yer alan habere göre iki grup arasında çıkan arbedede Ahmet T. (23), aynı yaştaki Ali Aksu'yu göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Şüpheliler olay yerinde kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksu, kurtarılamadı. Polis, Ahmet T. ile diğer fabrika işçileri A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç.'yi 50 saatlik güvenlik kamerası izleyerek tespit etti.

        GENÇ İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Gözaltına alınan 9 şüpheli, polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ali Aksu'nun cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Eskişehir
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