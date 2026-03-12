Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Işıklı'da 5 bin metre ağ ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Işıklı Gölü'nde kaçak av denetimi: 5 bin metre ağ ele geçirildi

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Baraj Gölü'nde yapılan denetimlerde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda kaçak balık ağı ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Işıklı'da 5 bin metre ağ ele geçirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

        1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri koordineli çalışma yürüttü.

        Gölde yapılan kontrollerde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda kaçak balık ağı tespit edilerek ele geçirildi.

        REKLAM

        Ağlara takılan 60 adet anaç sazan balığı ise ekipler tarafından canlı olarak kurtarılarak tekrar göle bırakıldı.

        Ele geçirilen kaçak av araçlarına el konulurken, olayla ilgili sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari yaptırım ve cezai işlem uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi

        Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi birlikte görüntülendi.    

        #denizli haberleri
        #ışıklı baraj gölü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor