Işıklı'da 5 bin metre ağ ele geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri koordineli çalışma yürüttü.

Gölde yapılan kontrollerde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda kaçak balık ağı tespit edilerek ele geçirildi.

REKLAM

Ağlara takılan 60 adet anaç sazan balığı ise ekipler tarafından canlı olarak kurtarılarak tekrar göle bırakıldı.

Ele geçirilen kaçak av araçlarına el konulurken, olayla ilgili sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari yaptırım ve cezai işlem uygulandı.