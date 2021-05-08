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Işıl Yücesoy anneanne oldu

Usta oyuncu Işıl Yücesoy’dan müjdeli bir haber geldi. Yücesoy, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kızı Meneviş Cılızoğlu'nun anne olduğunu duyurdu

Işıl Yücesoy anneanne oldu - Magazin haberleri
"Anneannen seni çok bekledi oğlum"
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HABERTURK.COM

Mart ayında ABD'ye giderek, Instagram hesabından kızının hamile olduğunu duyuran usta oyuncu Işıl Yücesoy'dan müjdeli haber geldi. Sanatçının 2016 yılında Hüseyin Deniz Öztürk ile evlenen kızı Meneviş Cılızoğlu, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Kızının ve torununun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Yücesoy, Ozan adını verdikleri torunu ile ilk videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Oyuncu, mutluluğunu, "Anneannen seni çok bekledi oğlum. Bin şükür, binlerce şükür..." sözleriyle dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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