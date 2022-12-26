Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

10- CİLDİ NEMLENDİREN ÜRÜNLER KULLANIN

Kuru cilt probleminiz varsa cildi yoğun nemlendiren kremler kullanabilirsiniz. Size en uygun kremlerin seçiminde doğal ve etkin nem sağlayan parfüm ve paraben içermeyen ürünleri tercih edebilirsiniz. Nemlendirici ürünler çok farklı maddeler içerir. En çok kullanılan yenileyici-onarıcı maddeler; kolajen, amino asitler, keratindir. Deride kolajeni yeniden yapılandıran ürünler iyi bir nem tutucu olan hyoluronik asit içerirler. Cilt bakım ürünlerinde, derideki temel yapıların oksidasyona karşı daha iyi korunabilmesi ve antioksidan savunma ağının güçlendirilmesi için değişik antioksidanlar kullanılmaktadır. Vitaminler de nemlendiricilerin yaygın katkı maddelerinden biridir. Size en uygun ürününün seçiminde dermatoloğunuz yardımcı olacaktır. Ayrıca günümüzde en etkili anti-aging yöntemlerden biri olan mezoterapi uygulamalarında da çeşitli peptit, hyalüronik asit ve vitaminlerin cilt içine uygulanması cildin nem dengesini sağlıyor ve kollajen sentezini arttırıyor. Bu sayede yıpranan ve kuruyan cildi onarıyor ve derin kırışıkları önlüyor.