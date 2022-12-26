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Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

Rüzgar ve soğuk havaya maruz kalmak cilt kuruluğuna neden olarak daha yaşlı bir görünüme davetiye çıkarabiliyor! Ancak alacağınız basit ama etkili yöntemlerle ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz

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  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    Kış mevsiminde soğuğa maruz kalan cildin nem içeriğinin azalması sonucu ciltte kuruluk oluşabiliyor. Bunun nedeni ise soğuk hava şartlarında vücudun ısı kaybını önlemek için damarların çapını daraltması sonucu cilt yüzeyindeki kan dolaşımının azalması. Kuruluk ciltte kepeklenme, pullanma, kızarıklık, koyulaşma, yanma ve kaşıntı gibi pek çok sorunlar oluşturabiliyor. Kadınlarda yüz ve göz çevresinde oluşan kuruluk tahrişe, özellikle de göz çevresinde koyulaşma ile yaşlı cilt görünümüne sebep olabiliyor. Kuruyan cildin neden olduğu bir başka sorun ise ciltte egzama hastalığını tetikleyebilmesi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur, kış mevsiminin cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden korunarak ışıltılı bir cilde sahip olmanın yollarını anlattı.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    İŞTE 12 PÜF NOKTA

    1- FINDIK CİLTTEKİ HASARIN ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR

    E vitamini antioksidan olması nedeniyle foto-yaşlanma ve UV maruziyeti sonrası ciltteki olası hasarın önlenmesinde fayda sağlıyor. Ayrıca cilt bakım ürünlerinde, derideki temel yapıların oksidasyona karşı daha iyi korunabilmesi ve antioksidan savunma ağının güçlendirilmesi için antioksidan olarak kullanılıyor. E vitamini cildin nemlenmesine ve yumuşamasına da katkı sağlıyor. E vitaminin günlük ihtiyacı 8-10 mg’dir. Başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunuyor. Özelikle bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılıyor.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    2- GÜNDE 10 BARDAK SU CİLT KURULUĞUNU ÖNLÜYOR

    Cilt kuruluğunu engellemek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bol su tüketmek olmalı. Işıl ışıl bir cilt için gün içinde en az 10 bardak su içmeye özen gösterin.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    3- SICAK DEĞİL, ILIK SUYLA YIKANIN

    Sıcak suyla sık duş almak, uzun süren ve banyo köpükleriyle yapılan duşlar ciltte kuruluğu artırıyor. Bu nedenle banyo ve duş süresini 10 dakikada tutmaya özen gösterin. Ayrıca sıcak değil, ılık suyla duş almaya da dikkat edin.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    4- SABUNSUZ TEMİZLEYİCİLERİ TERCİH EDİN

    Sabunlar cildi kuruttuğu için pH’ı 5.5 olan sabunsuz temizleyiciler veya yağ ile gliserin oranı yüksek sabunlar kullanın.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    5- ODANIN NEM MİKTARINA DİKKAT EDİN

    Yazın soğutulan ve kışın da ısıtılan ofis ortamı kuru havaya maruz kaldığımız ve bundan kaynaklanan problemleri en çok yaşadığımız yerdir. Genel olarak ofis ortamındaki nem oranının yüzde 50 nem civarında olması öneriliyor.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    6- ELLERE ILIK ZEYTİNYAĞI BANYOSU YAPIN

    Doğal bir ürün olan zeytinyağı içeriğinde yer alan, E, K vitamini, yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde cilt hasarının önlenmesine yardımcı oluyor. Yoğun onarıcı özelliğinin yanı sıra cilt için yoğun nem sağlamak gibi bir işlevi de var. Çok kuru ve çatlak ellerinize yaklaşık 10 dakika zeytinyağı banyosu yapın.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    7- BOL MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ CİLT SAĞLIĞINDA SON DERECE ÖNEM TAŞIYOR

    Örneğin C vitamini serbest radikallerle savaşarak hem cildin gençleşmesine katkı sağlıyor hem de cilde nem veriyor. Ayrıca kolajen sentezini arttırıyor. Bu yüzden özellikle portakal, mandalina, greyfurt, kivi, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi C vitamininden zengin besinleri sofranızdan eksik etmeyin.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    8- OMEGA 3 İÇEREN GIDALARIN TÜKETİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ

    Somon balığı gibi içeriğinde Omega 3 olan balıklar derin çizgilerin azalmasında etkili oluyor. Somon balığı cilt elastikiyetini artırma özelliği bulunan bir tür karotenoid olan astaxanthin içeriyor. Bu içerik ise yüzdeki derin çizgilerin oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor. Haftada 2 kez ızgara somon balığı yemek cilt için son derece faydalı. Omega 3 içeren balıkların başında somon, tuna, uskumru gibi balıklar gelir. Bunun yanında ceviz, keten tohumu yağı, kanola yağı da Omega 3 açısından zengindir. Keten yağında yaklaşık olarak % 50-60 oranında Omega 3 yağ asidi bulunur.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    9- A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

    A vitamini cildin kollajen sentezini arttırıyor, gergin olmasına katkı sağlıyor ve su tutma kapasitesini artırıyor. Balık yağı, yumurta, süt, karaciğer, tereyağı ve peynir içinde A vitamini bulunan hayvansal kaynaklar. Havuç, ıspanak, lahana, biber, brokoli, koyu yeşil sebzeler, portakal, mandalina, kayısı ile mango gibi meyveler de bolca A vitamini içeriyor.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    10- CİLDİ NEMLENDİREN ÜRÜNLER KULLANIN

    Kuru cilt probleminiz varsa cildi yoğun nemlendiren kremler kullanabilirsiniz. Size en uygun kremlerin seçiminde doğal ve etkin nem sağlayan parfüm ve paraben içermeyen ürünleri tercih edebilirsiniz. Nemlendirici ürünler çok farklı maddeler içerir. En çok kullanılan yenileyici-onarıcı maddeler; kolajen, amino asitler, keratindir. Deride kolajeni yeniden yapılandıran ürünler iyi bir nem tutucu olan hyoluronik asit içerirler. Cilt bakım ürünlerinde, derideki temel yapıların oksidasyona karşı daha iyi korunabilmesi ve antioksidan savunma ağının güçlendirilmesi için değişik antioksidanlar kullanılmaktadır. Vitaminler de nemlendiricilerin yaygın katkı maddelerinden biridir. Size en uygun ürününün seçiminde dermatoloğunuz yardımcı olacaktır. Ayrıca günümüzde en etkili anti-aging yöntemlerden biri olan mezoterapi uygulamalarında da çeşitli peptit, hyalüronik asit ve vitaminlerin cilt içine uygulanması cildin nem dengesini sağlıyor ve kollajen sentezini arttırıyor. Bu sayede yıpranan ve kuruyan cildi onarıyor ve derin kırışıkları önlüyor.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    BUNLARI YAPMAYIN

    11- KESE VE PEELİNG YAPMAYIN

    Özellikle soğuk kış aylarında çok sık kese ve peeling uygulamaları sakıncalı. İlerleyen yaş ciltte incelme ve cilt elastikiyetinin azalması gibi bir sorun oluşuyor. Buna bir de kuru ve soğuk hava eklenince ciltte tahriş, kabuklanma ile yaralar gelişebileceği için kış aylarında kese yapılması ve peeling önerilmiyor.
  • Işıltılı bir cilt için 12 pratik ipucu

    12- KAR YANIĞINA DİKKAT!

    Karın güneş ışığını cildinize yansıtarak leke yapabileceğini biliyor musunuz? Özellikle karda uzun yürüyüş veya kayak yapacaklar için güneş koruyucu krem ve maske kullanımı lekelerin oluşmasını önlemede son derece önemlidir. Bu yüzden kar yanığına maruz kalmayın.

    *Haberin görselleri Shutterstock'tan alınmıştır.

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