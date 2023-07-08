Işın Karaca hastalığını açıkladı

"EN SEVDİKLERİMİN CENAZESİNE BİLE GİDEMEDİM" Sıra geldi ikinci aşıya... Aşıdan iki hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımla beraber döküldü. Biz o arada Emir'le saç modelleri üretmek için kuş tutuyoruz… Takma, yapıştırma, kelleyi boyama... Ne ararsan yaptık. Haydi, ben bunun üstüne bir de Covid-19 oldum mu! O minik minik dökülen saçlar bir anda para para döküldü. Bayağı Alopcia Areta olmuşum… İkinci kez Covid-19 geçirdiğimde dökülen para para bölgeler iyice açıldı. Örtmek artık imkansız olmuştu ve ben içime kapanıp, kimseyle görüşemedim çünkü anlatamadım. En sevdiklerimin cenazesine bile gidemedim. Millet beni asosyal zannediyor, halbuki kendimle savaşıyorum o arada… Her şeyi konuşabilen kadın kendince sustu… Bu arada sürekli tedavi görüyorum. Kafama yediğim iğne sayısını, yuttuğum akıllı ilaçların miktarını unuttum... Hiçbiri fayda göstermedi. 2 Ocak 2023'te hem Covid-19 hem Influenza geçirdim, inanılmaz bir kombo! Hiç tavsiye etmem… Saçkıranı stres de tetikliyor tabii ki.. 6 Şubat 2023'de yaşadığımız hüzün ve üzüntü sanırım işin tuzu, biberi oldu… 10 Mart gecesi saçlarım, kökleri ile birlikte komple söküldü, kalanı da Mia'ya kestirdim ve biz ailecek iyileşme sürecine başladık. Önce kabul sürecini atlatmamız gerekiyordu. Zaman zaman Can hala benim canım yanmasın diye konuşmamı istemese de bu hastalığa da farkındalık yaratmak lazım diye düşünüyorum. Bu yaşadıklarımdan ötürü kimseyi suçlamıyorum. Ne de olsa bu bir otoimmun hastalığı... Haşimato tiroit hastalığım var ve takriben 28 yıldır hepinizin önünde yaşadığım kilo sorunlarıyla alakalı zaten şahitsiniz. Kısacası altta yatan bağışıklık problemlerim vardı.

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"YARALANDIĞIM YERDEN GÜÇLENDİM"



Ben hayatım boyunca kimseden hiçbir şey saklamadım ama sanırım artık saklamaktan yoruldum. Haa, ben yine peruk takacağım. Belki de hayatımın sonuna kadar takacağım. Kirpiklerim, kaşlarım belki bir daha hiç çıkmayacak. Hep takma ile gezeceğim... İnan, bunların hiçbir önemi yok artık. Asla kötü saç günüm yok. Canım sarı isterse sarı... Esmer istersem oh ne ala…



Bu arada kendim için hiç üzülmedim. Başta inanılmaz bir şok yaşadım.

Saklama telaşı evet ama üzüntü hayır! Mia da üzülmüyor artık. Arkadaşlarını bize çağırırken, 'Anne Hayriye'yi tak' diyor çocuk. Bulaşıcı bir hastalığım yok. Enerjim gayet yerinde. Fiziksel hastalığım sıfır! Yani çok sevinmeyin kötüler... Ben hala bangır bangır şarkı söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Bu dönemi yine müzik yaparak atlattım. Yaşadığım bütün duyguları 14 parçalık kocaman bir albüme sığdırdım. En büyük dayanağım yine sevdiğim insanlar; Can'ım, annem, Nur'um, gerçek dostlarım ve tabii ki evlatlarım… Ben bu yaşananları bir sınav olarak da adlandırmıyorum. Pandemi boyunca aslında bize anlattıklarının bir parçası benim yaşadığım…



Dostlar, canlar; sağlığınıza ve sevdiklerinize iyi bakın. Beni de sağda, solda kel görürseniz şaşırmayın. Yaralandığım yerden güçlendim. Varsa bu işin bir tedavisi elbette ben onu bulurum.. Yoksa da benim canım sağ olsun. Ben yine aynı Işın Karaca'yım...



Fotoğraflar: Instagram