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"ÇOK ŞÜKÜR EVİMİZE GELDİK"

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Işın Karaca, bu paylaşımına, "Ne kadar teşekkür etsem azdır. Şahane bir ekipsiniz, iyi ki size denk geldi bu gecem. Böbrek taşı düşürürkenki ağrıyı bilen vardır aranızda... Salı gecemizi acilde geçirdik ama çok şükür daha iyiyiz, taş kanala dalmış, lütfedip çıkmasını bekleyeceğiz... Canım sevgilim çok merak ediyorum her koşulda beni güldürmek için uğraşıyorsun ya, nerden buluyorsun bu enerjiyi, hele benim için bu kadar paniklerken... Salı sallanır dedikleri bu olsa gerek... Çok şükür evimize geldik" notunu ekledi.