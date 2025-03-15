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        Haberler Bilgi Yaşam Isınan havalarla beraber trençkotlar dolaplardan çıkmaya başladı... Fakat bu giysinin sandığınızdan daha farklı bir geçmişi var!

        Isınan havalarla beraber trençkotlar dolaplardan çıkmaya başladı... Fakat bu giysinin sandığınızdan daha farklı bir geçmişi var!

        Havalar ısınmaya başladı, trençkotlar tekrar gün yüzüne çıktı. Ancak bu zamansız parçanın modadaki yerinden önce, cephelerde savaşan askerlerin üzerinde bir misyonu vardı. Tarihten günümüze uzanan bu ilginç hikayeye yakından bakalım!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 08:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 08:00
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        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
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        Havalar ısınmaya başladı ve dolaplardaki trençkotlar tekrar gün yüzüne çıktı. Zamansız bir stilin simgesi haline gelen bu giysi, aslında sıradan bir moda parçası olmaktan çok daha fazlası. Peki, trençkotun hikayesi neye dayanıyor ve nasıl böylesine popüler hale geldi?

        TRENÇKOTUN ASKERİ KÖKENLERİ

        Trençkotun tarihi, 19. yüzyılın ortalarına, Britanya ordusuna dayanır. Sert hava koşullarına dayanabilecek bir giysi ihtiyacı, Thomas Burberry gibi tasarımcıların su geçirmez ve dayanıklı kumaşlar üretmesine yol açtı.

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        Burberry'nin icat ettiği "gabardin" kumaş, hafif ama bir o kadar da dirençliydi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında siperlerde kullanılan bu ceketler, askerlerin hem ıslanmasını engelliyor hem de hareket kabiliyetlerini kısıtlamıyordu.

        SAVAŞTAN SOKAK MODASINA EVRİM

        Savaş sonrası dönemde, trençkot askeri bir giysi olmaktan çıktı ve gündelik hayatın bir parçasına dönüştü. Hollywood'un altın çağında Humphrey Bogart ve Audrey Hepburn gibi isimlerin trençkot giymesi, bu parçayı popüler hale getirdi.

        1950’li ve 60’lı yıllarda özellikle film noir türü filmlerde dedektiflerin vazgeçilmezi olan trençkot, gizemli ve şık bir stilin simgesi oldu.

        MODA DÜNYASINDA TRENÇKOTUN YERİ

        Bugün modacılar, trençkotun klasik yapısını koruyarak modern dokunuşlar ekliyor. Farklı renklerde, desenlerde ve kesimlerde tasarlanan trençkotlar, hem iş hayatında hem de sokak modasında kendine sağlam bir yer edindi.

        Klasik bej renkten cesur neonlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu dış giyim parçası, her sezon farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

        Kaynak: Smithsonian Mag, Gloverall

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