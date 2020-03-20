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Meteoroloji'den güzel haber! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Akdeniz kıyı kesimleri sağanak yağışın etkisi altındayken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların batıda 2 ila 5 derece artması bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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