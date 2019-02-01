- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Adıyaman’da yürekleri donduran bir görüntü ortaya çıktı. Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Mehmet ve Esma Arıcı çifti duvarlarında yarık, damı sürekli akan evde çocukları üşümesin diye çadır kurdu. Beş adet battaniyeyi birbirine diken ve battaniyeden çadır yapan aile, soğuk kış gününde bu çadırda yatıyor. Çocuklar üşümemek için birbirine sarılarak yatıyor. Yakılan soba ise odayı ısıtmaya yetmiyor. Evin üzeri ağaç üzerine ince beton dökülerek yapıldığı için hem soğuk oluyor hem de yağmur yağdığında damlıyor.
İHA'nın haberine göre Belinay Büşra (9),Emine Berfin (6),İbrahim Kerem (2) ve Sevgi Nur (6 Aylık) isimli 4 çocuğuyla bu evde yaşayan Mehmet ve Esma Arıcı çifti yaşam mücadelesi veriyor. Daha önce çeşitli tekstil fabrikalarında çalışan ancak astım hastası olduğu için işten çıkartılan Mehmet Arıcı, 1 aydan beri çalışmıyor. Aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla hayatlarını sürdürüyor.
“PAZARDA ATILAN MEYVE SEBZELERİ TOPLUYORUM”
Anne Esma Arıcı ısınamadıklarını ve geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek, “Evimiz çok soğuk olduğu için ısıtamıyoruz. Geceleyin çok soğuk oluyor. 5-6 battaniyeyi birbirine dikerek çadır şekline getirdim. Çocuklarımı yatırıyorum. Battaniyeyi odanın içinde başka bir oda gibi ısınmaya çalışıyoruz. Çok faydası olmasa da işimizi görüyor. Çaresizim, eşim astım hastası ve iş bulamıyor. Belediyenin ve vakfın yardımlarıyla geçiniyoruz. Eşim 1 aydır işsiz. Bir çok iş yerine başvuru yaptık ama sonuç alamadık, kimse aramadı. Çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum. Geceleri çok soğuk oluyor. Bize yardım etsinler. Evimin üzerini yapmalarını istiyorum. Yağmur yağdığı zaman su damlıyor evi ısıtamıyorum. Eşim iş bulamıyor, iş istiyorum. 6-7 yıl ben ahır gibi evde oturdum. Ev üzerimize yıkılınca bu evi yaptık. Kolonsuz, ince beton atıldı. Eşim tekstilde çalışırken bir ekmekte olsa getiriyordu. Şu anda fırına bile gidemiyoruz. Pazara bile çıkamıyorum. Paran olmayınca hiçbir şey alamıyorsun. Pazarcılar eve gidince gece karanlık çöküyor ya gidiyorum pazarda yere atılan soğan, domatesleri topluyorum. Dört beş gün onla idare ediyorum. Alamadığım için çürük sebzeleri topluyorum” diye konuştu.
Belinay Büşra ise geceleri çok üşüdüklerini ve üşüdüğünde kardeşine sarılarak yattığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.