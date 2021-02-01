İHA

Olay, Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek göz odalı evde yalnız yaşayan Hasan Y.'nin (95) ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye birden tutuştu. Hasan Y., meydana gelen küçük çaplı yangında çıkan dumandan zehirlendi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.