Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 gün önce evinden çıkan bir daha da kendisinden haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.

SİLİVRİ'DEN SİNYAL



Kayıp Başak Saral'ın üzerinde bulunan cep telefonunun en son İstanbul'un Silivri ilçesinde sinyal verdiği saptandı. Bu ilçede de arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Sosyal medya hesaplarından yapılan kayıp paylaşımlarının ardından Saral'ın fotoğraflarının bulunduğu kayıp ilanları, Çorlu'daki pano ve billboardlara asıldı. İlanlarda, Başak Saral'ın bulunması halinde en yakın polis ve jandarma birimine bilgi verilmesi istendi.